Video: 6,4,6… शुभमन गिल ने अभिषेक पर बरपाया कहर, लेकिन आखिरी गेंद पर पलटी बाजी, वीडियो वायरल

Abhishek Sharma vs Shubman Gill: शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में ऐसा पल देखने को मिला, जब भारतीय क्रिकेट के 2 स्टार बल्लेबाज एक-दूसरे के सामने आ गए. बचपन से लेकर टीम इंडिया तक साथ में खेलने के बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आमने-सामने आए. यह पल लीग के 17वें मैच में देखने को मिला, जिसमें फाजिल्का फाल्कन्स और अमृतसर सूरमाज के बीच भिड़ंत हुई.

शुभमन गिल फाजिल्का की कप्तानी कर रहे थे, जबकि अभिषेक शर्मा अमृतसर की अगुवाई कर रहे थे. इस मुकाबले के दौरान अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. दरअसल, फाजिल्का फाल्कन्स की पारी के दौरान शुभमन गिल के सामने अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने आए.

गिल ने अभिषेक को जमकर धोया

फाजिल्का की पारी के दौरान अभिषेक शर्मा 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए. इससे पहले अभिषेक शर्मा 2 ओवर डाल चुके थे, जिसमें सिर्फ 10 रन दिए थे, लेकिन तीसरे ओवर में गिल ने उन्हें निशाने पर लिया. शुभमन गिल ने अभिषेक के इस ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया. इसके बाद तीसरी गेंद पर भी चौका जड़ दिया.

फिर 5वीं गेंद पर गिल ने अभिषेक को एक और शानदार छक्का लगाया, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर गलती कर बैठे. अभिषेक शर्मा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी गिल ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन नमन धीर के हाथों में कैच दे बैठे. इस तरह अभिषेक शर्मा ने आखिरी गेंद पर बाजी मार ली. शुभमन गिल ने 35 गेंद पर 67 रन बनाकर आउट हुए.

अभिषेक शर्मा की टीम ने जीता मैच

इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा की टीम ने 7 विकेट से मैच जीता. गिल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 191 रन बनाए थे. फाजिल्का की ओर से शुभमन गिल ने 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 67 रन बनाए. उनके अलावा सनवीर सिंह और प्रंशु प्रताप ने भी 40-40 रन बनाए. इसके दम पर फाजिल्का फाल्कन्स ने अमृतसर को 192 रनों का टारगेट दिया.

इसके जवाब में उतरी अभिषेक शर्मा की टीम ने 3 गेंद बाकी रहते ही टारगेट हासिल कर लिया. अभिषेक शर्मा ने अमृतसर की ओर से सिर्फ 15 गेंद पर 49 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके लगाए. उनके अलावा राहुल कुमार ने 35 गेंद पर 53 रन बनाए, जबकि अक्षय पांडे ने 24 रनों की पारी खेली. इसके दम पर अमृतसर सूरमाज ने आखिरी ओवर में 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.