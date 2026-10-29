शुभमन गिल के माथे पर चिपकी ये खास मशीन क्या है? प्रैक्टिस करते समय भी नहीं उतारा, जानिए इसका काम

Shubman Gill AI Device: भारतीय वनडे टीम की कप्तान शुभमन गिल आगामी सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में जमकर तैयारी कर रहे हैं. शुभमन गिल 4 नवंबर से कीवी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी करते दिखाई देंगे. इस सीरीज के शुरू होने से पहले शुभमन गिल ऑकलैंड में खूब पसीना बहा रहे हैं. इस दौरान कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) एक खास डिवाइस इस्तेमाल करते दिखाई दिए, जो उनका माथे पर चिपका हुआ था. इस डिवाइस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

यह एक मॉडर्न फिटनेस-ट्रैकिंग डिवाइस है, जो TEMPLE (टेम्पल) के नाम से जाना जाता है. यह डिवाइस अभी बाजार में उपलब्ध भी नहीं है. दरअसल, इस डिवाइस को Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल के नए स्टार्टअप ने तैयार किया है. इसकी कीमत 84,999 है, जिसका प्री-ऑर्डर 1 नवंबर से शुरू होने वाला है.

क्या है TEMPLE की खासियत?

ये डिवाइस सिर्फ पारंपरिक फिटनेस मेट्रिक्स नहीं, बल्कि दिमाग से जुड़े संकेतों को भी ट्रैक करता है. बताया जाता है कि यह डिवाइस दिमाग में रक्त प्रवाह, तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया और दबाव की स्थिति में मानसिक तनाव के स्तर की निगरानी करती है. वैसे तो फिटनेस ट्रैक करने के लिए कई अलग-अलग घड़ियां, रिस्ट बैंड और स्मार्ट रिंग्स जैसे डिवाइस आते हैं, लेकिन TEMPLE इन सभी से अलग है. इसे सिर्फ माथे पर चिपकाना होता है. इसके बाद यह अपनी खास टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ, एनर्जी आदि को चेक करता रहता है. कंपनी का दावा है कि यह लो पावर पर काम करता है.

ये डिवाइस ब्रेन फ्लो नामक तकनीक के जरिए ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करके सेरेब्रल ब्लड फ्लो में बदलाव को ट्रैक करता है. इसका मकसद ऑक्सीजन के लेवल और संज्ञानात्मक लोड से जुड़े संकेतों पर भी नजर रखना है. इसका एक खास फीटर Entropy Score है. एंट्रॉपी स्कोर शारीरिक तनाव को बताता है, जिस पर व्यायाम, नींद और तनाव जैसे कारकों का असर हो सकता है.

कैसे काम करता है ये डिवाइस?

इस डिवाइस के अंदर PPG (फोटोप्लेथाईस्मोग्राफी) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह टेक्नोलॉजी फिटनेस बैंड और स्मार्टबैंड में भी होती है. बता दें कि PPG टेक्नोलॉजी के तहत स्किन के ऊपर से एक लाइट एंटर होती है, जो ब्लड में होने वाले बदलावों को ट्रैक करता है. TEMPLE ब्लड में होने वाले डेटा को ट्रैक करता है, जिसके बाद उसके अंदर मौजूद सिस्टम डेटा को एनालाइज करता है. इसके बाद ये डेटा मोबाइल एप के जरिए देखा जा सकता है.

वनडे सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. टी20 सीरीज खत्म होने के बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, तो 4 नवंबर से शुरू होगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम ने तैयारी शुरू कर दी है.