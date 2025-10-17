Shubman Gill: कोहली से सीखा, रोहित से जाना, नई कप्तानी से पहले गिल का लर्निंग फेज़

Australia vs India 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले विराट कोहली से बल्लेबाजी के टिप्स लिए और रोहित शर्मा के साथ लंबी बातचीत की. RevSportz की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुछ खास शॉट खेलने के बाद गिल को कोहली से सलाह लेते देखा गया. बल्लेबाजी अभ्यास के बाद, गिल ने रोहित के साथ 15 मिनट तक बातचीत की, जब दोनों पिच की ओर जा रहे थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित और विराट के साथ बैठने से पहले गिल ने हेड कोच गौतम गंभीर से भी थोड़ी बातचीत की. जल्द ही यशस्वी जायसवाल भी उनके साथ आ गए.

रोहित और कोहली की वापसी, साथ में मस्ती भी

दोनों सीनियर खिलाड़ी अच्छी लय में दिखे क्योंकि उन्होंने एक कड़े ट्रेनिंग सेशन के दौरान मैदान पर काफी समय बिताया. रोहित अपने खास पुल और फ्लिक शॉट्स को निखारते हुए देखे गए, जबकि कोहली अपने कवर ड्राइव और स्ट्रेट स्ट्रोक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए टाइमिंग और प्लेसमेंट पर बारीकी से काम कर रहे थे. इस ख़ास माहौल में और इजाफा करते हुए, रोहित और कोहली को अभ्यास के दौरान हंसी-मजाक करते हुए देखा गया, यह एक ऐसा पल था जो भारतीय खेमे के भीतर सौहार्द और सकारात्मक भावना को दर्शाता है.

आगामी सीरीज में यह प्रतिष्ठित जोड़ी 7 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रही है. दोनों ने आखिरी बार मार्च में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में हिस्सा लिया था, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. इस फैसले के बाद उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन 50 ओवरों के फॉर्मेट तक ही सीमित हो गया.

यह भी पढ़ें: Australia Tour 2025: ऑस्ट्रेलिया सीरीज के सेलेक्शन को लेकर शमी-अगरकर आमने-सामने, फिटनेस पर उठा नया सवाल

रोहित और कोहली ने पिछले साल बारबाडोस में टी20 विश्व कप जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. अपने अपार अनुभव और मैच जिताने वाले रिकॉर्ड के साथ, रोहित और कोहली से ऑस्ट्रेलिया में भारत के वनडे भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. इस बीच, यह सीरीज एक नए युग की शुरुआत भी करेगी, जब शुभमन गिल भारत के वनडे कप्तान बनेंगे. इस कदम को 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक के लंबे समय के दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है.

गिल के नेतृत्व का नया अध्याय शुरू

गिल ने अपनी नेतृत्व यात्रा की शानदार शुरुआत कर दी है, इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज में भारत को 2-2 से ड्रॉ पर पहुंचाया, और उसके बाद इस महीने की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत हासिल की.

वनडे मैचों के बाद, भारत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा.

यह भी पढ़ें: Ravichandran Ashwin on Harshit Rana: हर्षित राणा के बचाव में उतरे अश्विन, बोले- ‘निजी हमले बंद हों’