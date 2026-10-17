शुभमन गिल का बड़ा फैसला! न्यूजीलैंड जाने से पहले खेलेंगे रणजी ट्रॉफी, कब-कहां मचाएंगे धमाल?

Shubman Gill Ranji Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा फैसला लिया है. वह न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले रणजी ट्रॉफी के मैच में खेलते दिखाई देंगे. वह पंजाब की ओर से रविवार (18 अक्टूबर) को रणजी के मैच में खेलने के लिए उतर सकते हैं. इससे न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले शुभमन गिल को रेड-बॉल का प्रैक्टिस भी मिल जाएगी. न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम को 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी खेलनी है. इस सीरीज में शुभमन गिल कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे. यह टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम है. ऐसे में कप्तान शुभमन गिल पूरी तैयारी के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेंगे.

इससे पहले वो पंजाब के लिए पहले दौर में ही रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने वाले थे. हालांकि वह उस मुकाबले में नहीं खेल पाए थे. हालांकि अब वे दूसरे दौर में पंजाब के लिए मैदान पर उतर सकते हैं. ऐसे में फैंस की नजरें अपने कप्तान पर बनी होंगी.

कब-कहां खेलेंगे मैच?

शुभमन गिल पंजाब की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-बी का मैच खेलने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं. पंजाब और छत्तीसगढ़ के बीच के यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के PCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड ए पर खेला जाएगा. यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.

बता दें कि शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने बल्ले से कहर बरपाया था. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कुल 334 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 1 दोहरा शतक लगाया था.

आखिरी बार कब रणजी मैच खेले थे शुभमन गिल?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल के फैंस उनके घरेलू क्रिकेट में मैदान पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शुभमन गिल ने आखिरी बार जनवरी में रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था. हालांकि उनका बल्ला खामोश रहा था. गिल ने सौराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए दोनों पारियों में सिर्फ 14 रन बनाए थे. मैच की पहली पारी में तो उनका खाता ही नहीं खुल पाया था. इसके बाद वो दूसरी पारी में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे.

हालांकि न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले शुभमन गिल पंजाब के लिए अच्छी पारी खेलना चाहेंगे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से शुरू होगी. इससे पहले दोनों टीमों के बीच 5 टी20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.