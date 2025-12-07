Home > खेल > 2026 T20I WC से पहले छिन जाएगी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी? यहां जानें- क्या है पूरा मामला

2026 T20I WC से पहले छिन जाएगी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी? यहां जानें- क्या है पूरा मामला

Shubman Gill: 2026 T20I WC अब बेहद नजदीक है और अब 9 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इस बीच सौरभ गांगुली ने कप्तानी को लेकर बयान देकर हलचल बढ़ा दी है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 7, 2025 8:51:54 PM IST

Shubman Gill T20I Captain
Shubman Gill T20I Captain


Sourav Ganguly on Shubman Gill: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज का अंत हो चुका है. अब 9 दिसंबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने चौंकाने वाला बयान दिया है. जिसके बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है. सौरभ गांगुली के किस बयान से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है. आइये विस्तार से समझते हैं. दरअसल, आपकी जानकारी के बता दें कि शुभमन गिल (Shubman Gill) को मई में भारत का टेस्ट कप्तान और अक्टूबर में ODI कप्तान बनाया गया था, जबकि सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) जुलाई 2024 से T20I कप्तान हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस साल की शुरुआत में गिल को खेल के दोनों लंबे फ़ॉर्मेट का कप्तान बनाया था. बोर्ड ने उन्हें पहले ही T20I टीम का उप-कप्तान बना दिया था, जिससे पता चलता है कि वह रोहित शर्मा के बाद लीडरशिप की भूमिका संभालेंगे.

सौरभ गांगुली ने दिया ये सुझाव (Sourav Ganguly gave this suggestion)

T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह नए कप्तान होंगे. हालांकि, BCCI ने सूर्यकुमार यादव को चुना. कुछ लोग उनकी कप्तानी को लेकर शक में थे, लेकिन यादव ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है.

कप्तान बनने के बाद से भारत उनकी लीडरशिप में 22 में से सिर्फ़ दो मैच हारा है. उनके शानदार रिकॉर्ड और 2026 T20 वर्ल्ड कप के पास होने के बावजूद भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने सुझाव दिया है कि गिल को सभी फ़ॉर्मेट का कप्तान बनाया जाना चाहिए. यह सुझाव इंग्लैंड और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर उनकी सफलता के बाद आया है.

गांगुली ने क्या कहा? (What did Ganguly say?)

दरअसल, गांगुली ने एक पॉडकास्ट पर कहा कि कुछ दिन पहले मैं ईडन गार्डन्स में बैठा था और कोई मेरे पास आया और पूछा कि क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल को T20I कप्तान होना चाहिए? मैंने कहा कि उसे हर फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए क्योंकि वह बहुत अच्छा है. और मैंने उससे पूछा—तीन महीने पहले वह इंग्लैंड में था और सोने जैसा दिख रहा था. बैटिंग, कप्तानी, एक युवा टीम को जीत दिलाना, वो भी कोहली और रोहित शर्मा के बिना.

सूर्यकुमार के बाद गिल बनेंगे टी20 के कप्तान (After Suryakumar Gill will become the captain of T20)

गांगुली ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि और तीन महीने बाद आप सवाल पूछ रहे हैं. लोग ऐसा ही सोचते हैं. और ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो लगातार फैसले लेते हैं… आपको सब्र रखना होगा; आपको किसी को सुधरने के लिए समय देना होगा. हालांकि T20I में गिल का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा है, खासकर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की तुलना में फिर भी उन्हें पहली पसंद के ओपनर के रूप में चुना गया है. इससे पता चलता है कि अगर BCCI सूर्यकुमार से आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो गिल जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

Tags: IND vs SA T20I Seriesrohit sharmaSHUBMAN GILLSourav GangulySURYAKUMAR YADAV
