IND vs WI: शुभमन गिल का सीक्रेट प्लान तैयार था, रोहित शर्मा से पहले ही हो गई थी बातचीत, मैच के बाद खोला राज

Shubman Gill Statement: वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में नाबाद 223 रन की पारी खेलने वाले शुभमन गिल ने मैच के बाद बताया कि इतनी बड़ी पारी के बावजूद उनके लिए यह मुकाबला आसान नहीं था. गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि इस समय मेरे शरीर के हर हिस्से में ऐंठन हो रही है और दोपहर में काफी गर्मी थी. जब करीब 13 ओवर हुए थे, तब ऐसा लग रहा था कि हम पहले ही 20-25 ओवर फील्डिंग कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की थी.”

गिल ने अपने दोहरे शतक और पारी के दौरान सोच को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, “जब 400 रन बोर्ड पर थे, तब हमारे ऊपर थोड़ा दबाव था. पिच कितनी भी अच्छी हो या मैदान कितना भी छोटा हो, 400 रन का पीछा करना कभी आसान नहीं होता. मैं बहुत खुश हूं कि मैं आखिर तक टिक सका और टीम के लिए मैच खत्म कर पाया.” गिल ने बताया कि वह पूरी पारी को एक साथ देखने के बजाय उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर बल्लेबाजी करते हैं, जिससे बड़े लक्ष्य का दबाव कम महसूस होता है.

पावरप्ले से ही बनाया था रन चेज का प्लान

गिल ने रोहित शर्मा के साथ बने गेम प्लान के बारे में बताया, “हमने पावरप्ले में करीब 75-80 रन बनाने का लक्ष्य रखा था और कोशिश थी कि कोई विकेट न गिरे. शुरुआत में नई गेंद थोड़ा स्विंग कर सकती थी, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद बल्लेबाजी आसान होनी थी. मैदान का एक हिस्सा छोटा था, इसलिए तेज गेंदबाजों के आने पर हमने उसी तरफ निशाना बनाने का फैसला किया.” उन्होंने आगे बताया कि 25 ओवर के आसपास 200-210 रन होने पर वह टीम को अच्छी स्थिति में मान रहे थे, लेकिन भारत उस समय करीब 230-240 रन तक पहुंच चुका था.

गिल ने गेंदबाजी को लेकर भी दिया बड़ा बयान

भारतीय कप्तान ने अपनी टीम की गेंदबाजी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि हमने शुरुआत में पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पहले मैच की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ. उन्होंने खुलकर बल्लेबाजी की और एक समय ऐसा लग रहा था कि वे 420-430 रन तक पहुंच सकते हैं. लेकिन आखिरी ओवरों में 25-30 रन भी रोक पाना हमारे लिए बोनस था.” सीरीज जीतने के बाद तीसरे वनडे में बदलाव को लेकर गिल ने कहा, “हां, शायद. मैं उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहता हूं जिन्हें अब तक खेलने का मौका नहीं मिला है और देखना चाहता हूं कि हमारे लिए कौन सा संयोजन बेहतर रहता है.”