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IND vs AFG: नवाबों के शहर में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक

Shubman Gill Century: कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतक लगा दिया है. यह उनके वनडे करियर का 9वां शतक है, जबकि कप्तान के तौर पर पहली सेंचुरी है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 17, 2026 4:17:03 PM IST

शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक.
शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक.


Shubman Gill Century: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतक लगा दिया है. लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 77 गेंद पर अपना शतक लगाया. यह शुभमन गिल का कप्तान के तौर पर वनडे इंटरनेशनल पहला शतक है, जबकि बल्लेबाज के तौर पर उनका 9वां वनडे शतक है.

पिछले मैच में भी शुभमन गिल (Shubman Gill) ने शानदार बल्लेबाजी की थी. धर्मशाला में खेले गए वनडे मैच में शुभमन गिल ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली थी. हालांकि वह अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अगला शतक लगा दिया है. फिलहाल वह ईशान किशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं.

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ईशान किशन ने भी ठोका शतक

शुभमन गिल के अलावा इसी मैच में ईशान किशन (Ishan Kishan) ने भी बड़ा कारनामा कर दिया है. ईशान किशन ने लंबे समय बाद अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी की है. वापसी के बाद अपने दूसरे ही वनडे मैच में ईशान किशन ने शतक लगा दिया है. किशन ने 71 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यह वनडे क्रिकेट में ईशान किशन का दूसरा शतक है. इससे पहले ईशान किशन ने वनडे में दोहरा शतक लगाया था, जो बांग्लादेश के खिलाफ आया था. अब उन्होंने अपना दूसरा वनडे शतक लगा दिया है. इसके पिछले मैच में भी ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की थी. उस मुकाबले में ईशान ने 34 रन बनाए थे.

भारत की शानदार बल्लेबाजी

मैच की बात करें, तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने शुरुआत में एक विकेट गंवा दिया. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 9 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पारी को संभाला. दोनों के बीच 87 रनों की साझेदारी हुई. इसके बाद रोहित शर्मा 39 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हुए. फिर ईशान किशन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. ईशान किशन और शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाने शुरू किए. इन दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगा दिया है. गिल और ईशान किशन के बीच 198 रनों की साझेदारी हो चुकी है. फिलहाल वे दोनों भारत के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.

Tags: IND vs AFGSHUBMAN GILL
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IND vs AFG: नवाबों के शहर में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक

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IND vs AFG: नवाबों के शहर में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक
IND vs AFG: नवाबों के शहर में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक
IND vs AFG: नवाबों के शहर में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक
IND vs AFG: नवाबों के शहर में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने वनडे में ठोका 9वां शतक