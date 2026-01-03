Home > खेल > Shubman Gill Health Update: पहले बिगड़ी तबीयत और अब…Shubhman Gill के साथ फिर हुई ‘अनहोनी’, प्रिंस को लगी किसकी नजर!

Shubman Gill Health Update: टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है. गिल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पहला मैच खेलने वाले थे, लेकिन खराब हालत के चलते वह मैदान पर नहीं उतर पाए.

By: Preeti Rajput | Published: January 3, 2026 11:39:24 AM IST

Shubman Gill Skips Vijay Hazare Trophy : भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान होने वाला है. इससे पहले ही एक बड़ी खबर सामने आई है. आज  टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब के लिए सिक्किम के खिलाफ मैच खेलने वाले थे. टीम और गिल की पूरी तैयारी हो चुकी थी. लेकिन मैच से ठीक पहले गिल के साथ अनहोनी हो गई. जिसके कारण वह मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे. हालांकि वह सिलेक्शन मीटिंग में शामिल होंगे. दरअसल, शुभमन गिल अचानक से बीमार पड़ गए हैं. जिसके कारण उन्होंने मैच न खेलने का फैसला किया है. 

शुभमन गिल की बिगड़ी तबीयत 

दाएं हाथ के बल्लेबाज Shubman Gill काफी समय बाद घरेलू क्रिकेट में नजर आने वाले थे. लेकिन गिल लास्ट वक्त पर बीमार पड़ गए हैं. आज टीम इंडिया का ऐलान होने जा रहा है. अब सवाल उठ रहा है कि कीवी टीम के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज तक फिट वह फिट हो पाएंगे या नहीं? विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 2 गिल को खेलने थे. पहला तो तबीयत के चलते वह मिस कर गए. दूसरा मैच 6 जनवरी को गोवा के खिलाफ होने वाला है. जिसमें गिल शानदार वापसी कर सकते हैं. 

फूड पॉइजनिंग से जूझ रहे गिल 

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुत्रों के हवाले से बताया गया कि शुभमन गिल फूड पॉइजनिंग से जूझते हुए नजर आए हैं. सिक्किम के खिलाफ मैच में शामिल नहीं किया गया है. गिल शुक्रवार देर रात इस मैच के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे. वह काफी ठीक-ठाक दिख रहे थे, लेकिन फैंस को उम्मीद नहीं थी कि गिन मैच से बाहर हो जाएंगे. पंजाब के लिए इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरे हैं.

