Nandri 2: चेन्नई को धूल चटाने के बाद शुभमन गिल ने उड़ाया CSK फैंस का मजाक, इन 6 अक्षरों ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल!

Shubman Gill Trolls CSK Again With Viral Six-Word Post: गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल का इस आईपीएल सीजन में एक अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है. जीत के बाद विरोधी टीमों की चुटकी लेना! गुरुवार की रात गुजरात ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को इस सीजन में लगातार दूसरी बार धूल चटाई. बस फिर क्या था, गिल ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए चेन्नई की टीम और उनके फैंस पर मजेदार तंज कस दिया.

शुभमन गिल ने क्या पोस्ट किया

गिल ने मोहम्मद सिराज और जोस बटलर के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ‘Nandri 2 (धन्यवाद 2). पीली रोशनी, नीला अंत.’ इस फोटो में ये तीनों खिलाड़ी अपने होठों पर उंगली रखे नजर आ रहे हैं, ये एक ऐसा इशारा था जो सीधे तौर पर चेन्नई के शोर मचाने वाले फैंस को शांत रहने (खामोश रहने) की सलाह दे रहा था.

Note: ‘नंद्री’ एक तमिल शब्द है जिसका मतलब हिंदी में धन्यवाद होता है.(Nandri Meaning)

मैदान पर भी दिखा था गिल का ‘एंग्री यंग मैन’ अवतार

इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए, गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई के सामने जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य रखा. लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत खराब रही; एक समय तो ऐसा आया जब स्कोर सिर्फ़ 53 रन था और चेन्नई की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. इसके बाद, शिवम दुबे छठे नंबर पर बैटिंग करने आए और उन्होंने तूफ़ानी अंदाज़ में रन बनाए, जिससे चेन्नई की जीत की कुछ उम्मीदें फिर से जग उठीं. सिर्फ़ 17 गेंदों में उन्होंने 47 रन ठोक दिए, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल थे. जब तक दुबे क्रीज़ पर थे, ऐसा लग रहा था कि चेन्नई मैच में वापसी कर सकती है; इसलिए, जब गिल ने उनका कैच लेकर उन्हें आउट किया, तो उन्होंने इस विकेट का जश्न बेहद आक्रामक अंदाज़ में मनाया.

गिल, सुदर्शन और बटलर का तूफान

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान गिल ने खुद मोर्चे से टीम को संभाला. ओपनिंग करते हुए उन्होंने 37 गेंदों में 64 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे. गिल ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 125 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप की, जिसने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के 229/4 के विशाल स्कोर की नींव रखी.

साई सुदर्शन का शानदार फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा. उन्होंने 53 गेंदों में 84 रन बनाए, जो आईपीएल 2026 में उनकी लगातार पांचवीं हाफ-सेंचुरी है. रही-सही कसर आखिरी में जोस बटलर ने पूरी कर दी, जिन्होंने महज 27 गेंदों में नाबाद 57 रनों की तूफानी पारी खेली.

ताश के पत्तों की तरह बिखरी चेन्नई

230 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही. पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने संजू सैमसन को आउट कर चेन्नई को बैकफुट पर धकेल दिया. इस झटके से चेन्नई की टीम उबर नहीं पाई और पूरी टीम महज 13.4 ओवरों में 140 रन पर ही ढेर हो गई. इस हार के साथ ही चेन्नई को इस सीजन की अपनी 8वीं शिकस्त झेलनी पड़ी है.