लंदन की पार्टी में साथ-साथ शुभमन गिल-सारा तेंदुलकर! Photo लीक होते ही सोशल मीडिया पर उड़ने लगीं अफवाहें

Shubman Gill Sara Tendulkar Photo: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने 8 जुलाई 2025 को लंदन में अपने YouWeCan फाउंडेशन के लिए एक चैरिटी डिनर का आयोजन किया, जिसमें क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियाँ शामिल हुईं। यह कार्यक्रम कैंसर जागरूकता और इलाज के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस डिनर में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल पूरी टीम के साथ पहुँचे। इसी बीच, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। इस तस्वीर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर उनके साथ नज़र आईं, जिसके बाद शुभमन और सारा की कथित नज़दीकियों की अफवाहें फिर से सुर्खियों में आ गई हैं।

युवराज सिंह का YouWeCan फाउंडेशन, जिसकी स्थापना उन्होंने 2011 में कैंसर से जंग जीतने के बाद की थी, कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने, शुरुआती पहचान को बढ़ावा देने और मरीज़ों को आर्थिक मदद देने का काम करता है। लंदन में हुए इस चैरिटी डिनर का मकसद फ़ाउंडेशन के लिए धन जुटाना था। इस डिनर की सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर साथ नज़र आए।

After This Picture Hence Proved Shubhman Gill And Sachin Tendulkar Princess Sara Tendulkar Also To Date Another. #ShubmanGill || #SaraTendulkar || #LoveAffiars || #ToDate || #Prince || #ENGvIND || pic.twitter.com/sOegdCbOw1

— Rakesh Sharma (@HarSecondNaya) July 9, 2025