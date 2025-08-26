IND Vs PAK: मैं पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं हूं… Shubman Gill को क्यों कहनी पड़ी यह बात? वायरल हुआ VIDEO

एशिया कप 9 सितंबर से शूर हो रहा है और इससे पहले ही भारत और पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आने लगे हैं। हारिस राउफ ने दावा किया कि भारत के खिलाफ दोनों मैच पाकिस्तान जीतेगा। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब इसी बीच शुभमन गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं हूँ। शुभमन गिल इस वीडियो में बता रहे थे कि शाहीन अफरीदी ने उन्हें स्लेज करने की कोशिश की और इसके जवाब में उन्होंने इस पाकिस्तानी गेंदबाज को यह जवाब दिया। चलिए पूरा माजरा जानते हैं।

‘मैं पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं हूँ’

शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि शाहीन अफरीदी ने बाउंसर मारने के बाद उन्हें एक डायलॉग बोला जिसका उन्होंने करारा जवाब दिया। शुभमन गिल ने कहा, ‘उनका गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था। मैं पहली गेंद खेलने आया, उन्होंने बाउंसर मारी, मैंने पुल शॉट मारा, मैं लेट हो गया, गेंद मेरे बल्ले के हैंडल से लगी और मिड-ऑन पर चली गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वह बांग्लादेशी गेंदबाज नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। अगली गेंद पर मैंने उन्हें फ्लिक चौका मारा।’ इसके बाद उसने मुझे फिर से बाउंसर मारा, मैंने उसे पुल-फोर मारा। इसके बाद वह मुझे घूरता रहा, लेकिन मैंने जाते-जाते उससे कहा, मैं भी पाकिस्तान का बल्लेबाज़ नहीं हूँ।

Afridi beats Gill with a quick bouncer. Tells him you are not facing Bangladesh bowlers. Gill pulls the next bouncer for four. Tells him you are not bowling to Pakistan batters 😂😂😂pic.twitter.com/O7a9rVKqV8 — cricBC (@cricBC) November 8, 2023

‘दोनों अपने हैं, इंशाअल्लाह’, Asia Cup 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर पाकिस्तानी गेदबाज ने किया बड़ा दावा, वायरल हो रहा VIDEO

शुभमन गिल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 4 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 32.50 की औसत से 130 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी ने एक अर्धशतक लगाया है, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58 रन रहा है। एशिया कप में शुभमन गिल एक बार फिर पाकिस्तान की चुनौती का सामना करेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच 14 सितंबर को दुबई में मैच खेला जाना है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल का यह पहला टी20 मैच होगा। अब देखना यह है कि भारतीय उप-कप्तान टी20 फॉर्मेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं।

T20I Cricket में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए ये बल्लेबाज, जानिए कौन से हैं वो खिलाड़ी?