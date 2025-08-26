Home > खेल > IND Vs PAK: मैं पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं हूं… Shubman Gill को क्यों कहनी पड़ी यह बात? वायरल हुआ VIDEO

Shubman Gill Viral Video: एशिया कप से पहले शुभमन गिल का एक पुराना VIDEO वायरल हो रहा है जसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 'मैं पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं हूँ',चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 26, 2025 19:07:30 IST

एशिया कप 9 सितंबर से शूर हो रहा है और इससे पहले ही भारत और पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आने लगे हैं। हारिस राउफ ने दावा किया कि भारत के खिलाफ दोनों मैच पाकिस्तान जीतेगा। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब इसी बीच शुभमन गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं हूँ। शुभमन गिल इस वीडियो में बता रहे थे कि शाहीन अफरीदी ने उन्हें स्लेज करने की कोशिश की और इसके जवाब में उन्होंने इस पाकिस्तानी गेंदबाज को यह जवाब दिया। चलिए पूरा माजरा जानते हैं।

शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि शाहीन अफरीदी ने बाउंसर मारने के बाद उन्हें एक डायलॉग बोला जिसका उन्होंने करारा जवाब दिया। शुभमन गिल ने कहा, ‘उनका गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था। मैं पहली गेंद खेलने आया, उन्होंने बाउंसर मारी, मैंने पुल शॉट मारा, मैं लेट हो गया, गेंद मेरे बल्ले के हैंडल से लगी और मिड-ऑन पर चली गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वह बांग्लादेशी गेंदबाज नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। अगली गेंद पर मैंने उन्हें फ्लिक चौका मारा।’ इसके बाद उसने मुझे फिर से बाउंसर मारा, मैंने उसे पुल-फोर मारा। इसके बाद वह मुझे घूरता रहा, लेकिन मैंने जाते-जाते उससे कहा, मैं भी पाकिस्तान का बल्लेबाज़ नहीं हूँ।

शुभमन गिल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 4 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 32.50 की औसत से 130 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी ने एक अर्धशतक लगाया है, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58 रन रहा है। एशिया कप में शुभमन गिल एक बार फिर पाकिस्तान की चुनौती का सामना करेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच 14 सितंबर को दुबई में मैच खेला जाना है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल का यह पहला टी20 मैच होगा। अब देखना यह है कि भारतीय उप-कप्तान टी20 फॉर्मेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं।

