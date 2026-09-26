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IND vs WI: यशस्वी जायसवाल को करना होगा इंतजार, गिल-रोहित की जोड़ी पर टीम इंडिया का भरोसा, कोटक ने क्या कहा

भारतीय टीम वनडे में शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा कायम रख सकती है. इससे यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है. जायसवाल ने मिले मौकों में शानदार प्रदर्शन किया है और छह वनडे पारियों में 285 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 26, 2026 8:41:39 PM IST

यशस्वी जायसवाल को पहले वनडे में नहीं मिलेगा मौका.
यशस्वी जायसवाल को पहले वनडे में नहीं मिलेगा मौका.


IND vs WI: भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में फिलहाल शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है. इसका मतलब है कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में अपनी बारी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जायसवाल को तीसरे ओपनर के तौर पर टीम में चुना गया है. सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा.

जायसवाल ने वनडे में अब तक मिले मौकों में अपनी बल्लेबाजी की अच्छी छाप छोड़ी है. उन्होंने छह पारियों में 285 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड शानदार है. 41 पारियों में उनके नाम 1860 रन हैं और उनका औसत 53.14 का है. इसके बावजूद गिल ने वनडे टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली है, जबकि रोहित के अनुभव और शानदार रिकॉर्ड के कारण वह भी ओपनिंग की पहली पसंद बने हुए हैं. जायसवाल को अब तक ज्यादातर तभी मौका मिला है, जब गिल या विराट कोहली उपलब्ध नहीं रहे.

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जायसवाल के लिए क्यों मुश्किल है प्लेइंग XI में जगह?
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने जायसवाल की स्थिति पर बात करते हुए टीम में मौजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा को बड़ी वजह बताया; “मुझे लगता है कि टीम में जगह के लिए बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. जायसवाल सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह प्रदर्शन करते हैं. वह टीम का हिस्सा हैं.” कोटक के मुताबिक टीम जायसवाल की क्षमता को लेकर किसी तरह के संदेह में नहीं है.

कोटक ने दी मेहनत जारी रखने की सलाह
कोटक ने बताया कि सपोर्ट स्टाफ जायसवाल की बल्लेबाजी, अभ्यास और मानसिक तैयारी पर लगातार काम कर रहा है. गौतम गंभीर भी उनसे बातचीत करते रहते हैं; “हम उनके कौशल, अभ्यास और मानसिकता का ध्यान रखते हैं. गौतम भी उनसे काफी बात करते हैं.” कोटक ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर टीम में तीन अच्छे विकेटकीपर हों, तो एक ही खिलाड़ी खेल सकता है. उन्होंने जायसवाल को मेहनत जारी रखने और अगले मौके का इंतजार करने की सलाह दी.

Tags: home-hero-pos-4yashasvi jaiswal
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