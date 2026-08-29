Home > खेल > शहनील से राखी बंधवाते दिखे शुभमन गिल, लेकिन लग्जरी घड़ी ने लूटी महफिल! कीमत इतनी की आ जाएगी महंगी कार

शहनील से राखी बंधवाते दिखे शुभमन गिल, लेकिन लग्जरी घड़ी ने लूटी महफिल! कीमत इतनी की आ जाएगी महंगी कार

Shubman Gill Luxury Watch: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में फैंस की नजरें गिल की घड़ी पर पड़ी, जो काफी महंगी है. इस घड़ी की कीमत में लग्जरी कार आ जाएगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 29, 2026 5:20:46 PM IST

शुभमन गिल की लग्जरी वॉच ने इंटरनेट पर लूटी महफिल.
शुभमन गिल की लग्जरी वॉच ने इंटरनेट पर लूटी महफिल.


Shubman Gill Luxury Watch: 28 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया. भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी बहन शहनील गिल के साथ रक्षाबंधन मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें शहनील गिल अपने भाई शुभमन की कलाई पर राखी बांध रही हैं. भाई-बहन के प्यार भरे पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं. इसी दौरान फैंस की नजर शुभमन गिल की कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी. दरअसल, रक्षाबंधन के खास मौके पर शुभमन गिल ने एक लग्जरी घड़ी पहनी हुई थी. यह ओडेमार पिगे ब्रांड की रॉयल ओक क्रोनोग्राफ वॉच थी. जानें इस घड़ी की कीमत…

गिल ने पहन रखी थी 65 लाख की घड़ी

शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रक्षाबंधन के मौके पर ओडेमार पिगे ब्रांड की रॉयल ओक क्रोनोग्राफ वॉच पहन रखी है. यह घड़ी अपने खास ऑक्टागोनल बेजेल और प्रीमियम स्पोर्टी लुक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घड़ी की कीमत 65 लाख रुपये से भी ज्यादा है. राखी के मौके पर शुभमन गिल की यह लग्जरी घड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है.

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सुर्खियों में हैं भाई-बहन

मौजूदा समय में शुभमन गिल और उनकी बहन शहनील गिल काफी सुर्खियों में हैं. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल क्रिकेट के मैदान पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं. हाल ही में उनकी कप्तानी में भारत ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती है. इससे अलावा आईपीएल में भी शुभमन गिल प्रदर्शन शानदार रहा था. IPL के दौरान शहनील गिल को भी स्टैंड्स में शुभमन गिल को सपोर्ट करते हुए देखा गया है.

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वहीं, शुभमन गिल की बहन शहनील हाल ही में करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थीं. हाल ही के एक एपिसोड में एक ‘ट्रेटर’ (गद्दार) के रूप में पहचान लिए जाने के बाद उन्हें शो से बाहर (Eliminate) कर दिया गया. बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि इस शो में मैच फिक्सिंग हो रही है.

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Tags: shahneel gillSHUBMAN GILL
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