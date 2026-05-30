‘वह दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक है…’ वैभव सूर्यवंशी पर शुभमन गिल का ये बोल्ड बयान मचा रहा है तहलका!

Shubman Gill on Vaibhav sooryavanshi: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल 2026 के जादुई सीजन की जमकर तारीफ की है. गिल ने राजस्थान रॉयल्स के इस 15 साल के युवा बल्लेबाज को टी20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बताया है, जो कि इस युवा खिलाड़ी के लिए अब तक का सबसे बड़ा कॉम्पलीमेंट है.

गिल की यह तारीफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ होने वाले आईपीएल फाइनल से ठीक एक दिन पहले आई है. इससे ठीक 24 घंटे पहले ही इन दोनों खिलाड़ियों ने क्वालिफायर 2 के बेहद रोमांचक मुकाबले में महफिल लूटी थी. हालांकि, गिल के शानदार 104 रनों की बदौलत गुजरात ने यह मैच 7 विकेट से जीतकर फाइनल में जगह बना ली, लेकिन सूर्यवंशी की 96 रनों की तूफानी पारी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया.

‘मैंने ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा’

सूर्यवंशी के इस लाजवाब सफर पर बात करते हुए गिल ने खुलकर माना कि उन्होंने किसी बल्लेबाज को इस तरह गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए बहुत कम देखा है. शुभमन गिल ने वैभव के बारे में कहा ‘उसने जिस तरह का सीजन बिताया है, वह वाकई कमाल है। मैंने आज तक किसी को इस अंदाज में बल्लेबाजी करते नहीं देखा.’ इसके बाद गुजरात के कप्तान ने इस टी20 फॉर्मेट में इस युवा खिलाड़ी के कद को लेकर एक बड़ा बयान दिया, ‘मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में, वह इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है.’

सिर्फ पावर-हिटिंग नहीं, टेक्निक भी है खास

गिल का मानना है कि सूर्यवंशी की सफलता सिर्फ बाउंड्री पार करने की काबिलियत तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, इस युवा खिलाड़ी के खेलने का तरीका (बायोमैकेनिक्स) और बल्ले की रफ्तार (बैट स्पीड) उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाती है. ‘बात सिर्फ चौके-छक्के लगाने की नहीं है, बल्कि विपक्षी टीम चाहे कोई भी हो, उनके खेलने का तरीका और उनकी हैंड-स्पीड कमाल की है.’

क्वालिफायर 2 में सूर्यवंशी ने अपनी इसी खूबी का नजारा पेश किया. जब गुजरात के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, तब इस 15 साल के लड़के ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि अपने निडर अंदाज से राजस्थान को मैच में बनाए रखा.

दबाव में वापसी करने का हुनर

गिल ने कहा कि दबाव के पलों में खुद को ढालने और पलटवार करने की यह काबिलियत, उनके रनों जितनी ही लाजवाब है. ‘आज उन्हें वैसी तूफानी शुरुआत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से मैच में वापसी की और हमारे ऊपर दबाव बनाए रखा, वह उनके मजबूत माइंडसेट (सोच) को दिखाता है.’ यह बाएं हाथ का बल्लेबाज आखिरकार 96 रन बनाकर आउट हुआ. एलिमिनेटर में 97 रन बनाने के बाद, वह लगातार दूसरे प्लेऑफ मैच में शतक बनाने से चूक गए. इसके बावजूद, उनकी इस पारी ने राजस्थान को शुरुआती झटकों से उबारकर 214/6 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

गिल को लगता है कि आने वाले समय में गेंदबाजों के लिए सूर्यवंशी को रोकना और मुश्किल होने वाला है. ‘मुझे लगता है कि आने वाले सालों में, जो भी टीम उनके खिलाफ खेलेगी, उसके गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती होगा,’ सूर्यवंशी के इस धमाकेदार सीजन ने पूरी दुनिया के क्रिकेट दिग्गजों को उनका मुरीद बना दिया है. शुभमन गिल की इन बातों ने उस तारीफ में चार चांद लगा दिए हैं. इस 15 साल के लड़के ने इस सीजन में वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना इस स्तर के फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शायद ही किसी ने की होगी.

रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी

इस युवा खिलाड़ी ने टूर्नामेंट का अंत 776 रनों के साथ किया, जिसमें कई अविश्वसनीय आंकड़े शामिल हैं…

अर्धशतक: 6 बार 50 या उससे अधिक का स्कोर

स्ट्राइक रेट: 237.30 का ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट

छक्के: सीजन में कुल 72 गगनचुंबी छक्के

प्लेऑफ में धमाल

एलिमिनेटर में सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन और फिर गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर 2 में 47 गेंदों पर 96 रनों की बैक-टू-बैक मास्टरक्लास पारियां.