पूर्व क्रिकेटर की शुभमन गिल को चेतावनी, रन नहीं बनाए तो होंगे बाहर, बोले- कप्तान हो फिर भी…

भारत के पूर्व विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने कहा है कि 2027 वनडे विश्व कप से पहले टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा. उनका मानना है कि कप्तान शुभमन गिल भी इससे अलग नहीं हैं. अगर वह आगामी दो वनडे सीरीज में रन बनाने में नाकाम रहते हैं तो उनकी टीम में जगह पर भी सवाल उठ सकते हैं. दासगुप्ता ने कहा कि कप्तानी किसी खिलाड़ी के लिए स्थायी सुरक्षा कवच नहीं हो सकती और सेलेक्शन का सबसे बड़ा आधार प्रदर्शन ही होना चाहिए.

उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “विश्व कप में अब सिर्फ 14 महीने बचे हैं. हर खिलाड़ी को प्रदर्शन करना होगा. अगर भगवान न करे शुभमन गिल अगली दो सीरीज में रन नहीं बनाते हैं तो कप्तान होने के बावजूद उनकी जगह पर भी सवाल उठेंगे. इसलिए हर खिलाड़ी के लिए अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है.”

रोहित, विराट और गिल को मिल सकता है ज्यादा मौका

दीप दासगुप्ता ने माना कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों ने लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया है. इसी वजह से उन्हें अन्य खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा मौके मिल सकते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी खिलाड़ी आलोचना या समीक्षा से ऊपर नहीं है. हर किसी को अपनी जगह बनाए रखने के लिए लगातार अच्छा खेल दिखाना होगा.

रोहित-विराट को अलग नजर से न देखें

दासगुप्ता ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर की अगुआई वाले टीम मैनेजमेंट को रोहित शर्मा और विराट कोहली को अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा, “रोहित और विराट को बार-बार अलग करके देखने की जरूरत नहीं है. उन्हें भी बाकी खिलाड़ियों की तरह प्रदर्शन करना होगा. यह सिर्फ रोहित और विराट की बहस नहीं है, बल्कि हर खिलाड़ी की है. विश्व कप से पहले सभी को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा. इसलिए उन्हें अलग तरह से मत देखिए.” वहीं, यशस्वी जायसवाल और रुतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ी भी अच्छे प्रदर्शन के दम पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.