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Video: शुभमन गिल बने सुपरमैन! जमीन से घिसटते हुए एक हाथ से लपका ऐसा कैच, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

Shubman Gill Catch Video: श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे गॉल टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अविश्वसनीय कैच पकड़ा. उन्होंने हवा में अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर कामिंदु मेंडिस का हैरतअंगेज कैच लपका. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: August 17, 2026 1:35:46 PM IST

शुभमन गिल ने हवा में उड़कर हैरतअंगेज कैच पकड़ा.
शुभमन गिल ने हवा में उड़कर हैरतअंगेज कैच पकड़ा.


Shubman Gill Catch, IND vs SL: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गॉल टेस्ट के तीसरे दिन ऐसा कैच पकड़ा, जिसे देख सभी के होश उड़ गए. उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस का हैरतअंगेज कैच लपका, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. शुभमन गिल ने अपनी बाईं ओर हवा में डाइव लगाते हुए असंभव से दिखने वाले कैच को लपर लिया. गेंद लगभग जमीन के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन गिल ने कैच पूरा कर लिया.

उनके इस कैच को देखकर फैंस से लेकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे भी दिग्गज भी हैरान रह गए. शुभमन गिल के बेहतरीन कैच की वजह से कुलदीप यादव को अपना पहला विकेट मिला और कामिंदु मेंडिस सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

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गिल के कैच का वीडियो वायरल

कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने यह कैच श्रीलंका की पारी के दौरान 16वें ओवर में लपका. कुलदीप यादव की पहली गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने आगे बढ़कर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच नहीं आई और हवा में चली गई. इस दौरान एक्स्ट्रा कवर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने हवा में ही गेंद को देखा और अपनी बाईं ओर फुल स्ट्रेच डाइव लगाकर कैच लपक लिया. अक्सर नीचे आती गेंद को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन शुभमन गिल ने पूरा संतुलन बनाए रखा और जमीन पर गिरते समय भी गेंद पर अपनी पकड़ बनाए रखी. कैच पूरा करने के बाद शुभमन गिल खुशी से झूम उठे. देखें वीडियो…





कैच देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान

शुभमन गिल का कैच देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज कमेंटेटर भी हैरान रह गए. संजय मांजरेकर ने ऑन एयर कहा, ‘वाह, उन्हें वह कैच लेने का कोई हक नहीं था. सच कहूं तो, वह कैच उनकी पहुंच से बाहर था. बल्लेबाज भी यही सोचता, ‘हां, गेंद हवा में थी, लेकिन काफी दूर थी.’ वहीं, वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर इयान बिशप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर गिल की तारीफ की.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो गॉल टेस्ट में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पूरी तरह से दबदबा बनाया हुआ है. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए. भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 167 और केएल राहुल ने 82 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में दूसरी पारी में उतरी श्रीलंकाई टीम के आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं. श्रीलंका ने मैच के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए हैं. भारत की ओर से मानव सुथार ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिए. फिलहाल निरोशन डिकवेला (9) और सोनल दिनुशा (19) बल्लेबाजी कर रहे हैं.

Tags: IND vs SLSHUBMAN GILL
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