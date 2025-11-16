Shubhman Gill Health Update: क्या गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलेंगे शुभमन? हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट

Shubhman Gill: भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए चिंता की खबर है. कोलकाता टेस्ट में गर्दन की चोट से बाहर हुए कप्तान शुभमन गिल अब अस्पताल से छुट्टी लेकर टीम होटल लौट आए हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या वे दूसरे टेस्ट मैच में गुवाहाटी में मैदान पर उतर पाएंगे, या फिर उनकी चोट अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है? गिल की सेहत और अगले मैच में उनकी उपलब्धता को लेकर अभी भी अटकलें चल रही हैं.

गिल को शनिवार को गर्दन में चोट लग गई थी और वे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे. गिल को शनिवार शाम कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सूत्रों के अनुसार, उन्हें आईसीयू में रखा गया है. हालाँकि, उनकी हालत स्थिर है. ताज़ा जानकारी यह है कि शुभमन गिल बिना किसी समस्या के अपनी गर्दन हिला पा रहे हैं.

चार से पाँच दिन आराम करने की सलाह दी गई

पूर्व भारतीय कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और 15 मिनट तक उनसे बात की. गिल अब टीम होटल में आराम करेंगे और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नज़र रखेगी. रिपोर्टों के अनुसार, गिल की गर्दन का दर्द कम हो गया है और उन्हें चार से पाँच दिन आराम करने की सलाह दी गई है. हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह स्टार बल्लेबाज 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलेगा या नहीं.

फिजियोथेरेपिस्ट आज शाम फैसला लेंगे

इससे पहले, भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का मूल्यांकन किया जा रहा है और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा उनकी स्थिति पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है. गिल कोलकाता टेस्ट के पहले दिन वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए और मैदान छोड़ने से पहले केवल तीन गेंदें खेलीं.

गिल की अनुपस्थिति में, उनके उप-कप्तान ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान टीम की कप्तानी की. गंभीर ने संवाददाताओं से कहा, “उनकी अभी भी जांच की जा रही है. देखते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट आज शाम फैसला लेंगे और हम कल फैसला लेंगे.”

गिल की टेस्ट से अनुपस्थिति ने दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत का रास्ता खोल दिया, क्योंकि मेहमान टीम ने रविवार को भारत को 30 रनों से हरा दिया. स्पिनर साइमन हार्मर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में आठ विकेट लिए, जबकि टेम्बा बावुमा ने दूसरी पारी में अर्धशतक बनाया. दक्षिण अफ्रीका अब दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है. दिसंबर 2012 के बाद से इंग्लैंड के ईडन गार्डन्स में भारत की यह पहली हार थी.

