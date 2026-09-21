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IND vs NZ: 4 दिन का गैप बना विलेन! बीच सीरीज से बाहर होंगे गिल-बुमराह, कौन संभालेगा वनडे टीम की कमान?

IND vs NZ: भारतीय टीम अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगा, जहां पर दोनों टीमों के बीच मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी. इस दौरान भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा, जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि वनडे और टेस्ट सीरीज के बीच काफी कम गैप है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 21, 2026 11:41:12 AM IST

शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह.
शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह.


IND vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली है. इस दौरे पर भारतीय टीम 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी. इस दौरे पर टीम इंडिया का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा, जिसको लेकर अब टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच में भारतीय टीम अपनी कमजोर टीम को मैदान पर उतारने के लिए मजबूर हो सकती है. दरअसल, वनडे सीरीज के खत्म होने और टेस्ट सीरीज के शुरू होने में काफी कम गैप है. इससे भारतीय खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल से तुरंत रेड बॉल फॉर्मेट में खुद को तेजी से ढालने की चुनौती होगी. ऐसे में वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच से कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है, जो टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं.

कैसा है भारतीय टीम का शेड्यूल?

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड टूर 22 अक्टूबर को 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से शुरू होगा. यह सीरीज  इसके 1 नवंबर को खत्म होगी, जिसके बाद 4 नवंबर से वनडे सीरीज का आगाज होगा. वनडे सीरीज का आखिरी मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा. इसके 4 ही दिन बार 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी. पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक चलेगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच खेला जाएगा. ऐसे में सिर्फ 4 दिन के गैप में भारत के सीनियर खिलाड़ियों का दोनों फॉर्मेट में खेलना मुश्किल माना जा रहा है. भारत की वनडे टीम में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे स्टार खिलाड़ी हैं, जो टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं.

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आखिरी 2 वनडे से बाहर होंगे गिल-बुमराह

जहां एक ओर वनडे सीरीज अगले साल के विश्व कप की तैयारियों के लिए अहम है. वहीं, दूसरी ओर टेस्ट सीरीज अगले साल होने वाले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिहाज से काफी जरूरी है. ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ अहम खिलाड़ियों को वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच से बाहर किया जा सकता है, जिससे वो समय से टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर सकें. रिपोर्ट्स की मानें, तो कप्तान शुभमन गिल और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आखिरी 2 वनडे मैच में आराम दिया जाएगा.

श्रेयस अय्यर वनडे में संभालेंगे कप्तानी

अगर शुभमन गिल आखिरी 2 वनडे से बाहर होते हैं, तो श्रेयस अय्यर को वनडे टीम की कमान मिल सकती है. श्रेयस अय्यर भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान हैं. ऐसे में गिल की गैरमौजूदगी में उन्हें कप्तानी सौंपी जा सकती है.

शेड्यूल पर उठे सवाल

इसको लेकर क्रिकेट शेड्यूल तैयार करने वाले अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अगर टी20 सीरीज को वनडे के बाद कराया जाता, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती. दरअसल, भारत की टी20 और टेस्ट टीम में काफी अंतर है. टी20 टीम के चुनिंदा खिलाड़ी ही टेस्ट टीम का हिस्सा हैं.

Tags: ind vs nzJasprit BumrahSHUBMAN GILL
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