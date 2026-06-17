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ODI Fastest Century: न रोहित-विराट न गिल-ईशान, इस भारतीय खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज ODI शतक; देखें टॉप 10 लिस्ट

Top 10 Fastest ODI Century for India: लखनऊ में गिल-ईशान के शतक के बीच छिड़ी सबसे तेज़ सेंचुरी की बहस! न रोहित न विराट, इस भारतीय खिलाड़ी के नाम है महारिकॉर्ड. देखें टॉप 10 लिस्ट.

By: Shivani Singh | Last Updated: June 17, 2026 6:33:42 PM IST

ODI Fastest Century: न रोहित-विराट न गिल-ईशान, इस भारतीय खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज ODI शतक; देखें टॉप 10 लिस्ट


लखनऊ के मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने तबाही मचा दी है. टीम इंडिया के ‘प्रिंस’ शुभमन गिल ने अफगानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज़ 77 गेंदों में एक शानदार शतक जड़ दिया है. वहीं, दूसरी छोर से ईशान किशन ने और भी आक्रामक रुख अपनाते हुए सिर्फ 71 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर महफ़िल लूट ली.

शुभमन और ईशान की इस आतिशी पारी को देखकर कई क्रिकेट फैंस के मन में यह सवाल तैर रहा होगा कि आखिर वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज़ शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? कई लोगों के जेहन में तुरंत विराट कोहली का नाम आ रहा होगा. बेशक, अगर सिर्फ पुरुष क्रिकेट की बात करें तो ‘किंग कोहली’ आज भी भारत के लिए सबसे तेज़ वनडे सेंचुरी लगाने वाले नंबर-1 बल्लेबाज हैं, खास बात यह है कि विराट कोहली इस टॉप-5 की लिस्ट में दो बार आते हैं. उन्होंने उसी 2013 की सीरीज़ में नागपुर वनडे के दौरान भी सिर्फ 61 गेंदों में एक तूफानी शतक ठोका था. लेकिन… क्या आप जानते हैं कि जब बात पूरे भारतीय क्रिकेट (पुरुष और महिला दोनों) की आती है, तो यह महारिकॉर्ड अब विराट के पास नहीं है.

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स्मृति मंधाना के नाम है ODI का सबसे तेज शतक 

जी हां, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ ओपनर स्मृति मंधाना ने विराट कोहली को पछाड़कर यह ताज अपने नाम कर लिया है. तो चलिए नज़र डालते हैं वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज़ शतक ठोकने वाले टॉप बल्लेबाज़ों की इस दिलचस्प लिस्ट पर…

भारत के लिए सबसे तेज़ वनडे शतक लगाने वाले टॉप खिलाड़ी:

गेंदें खिलाड़ी मुकाबला मैदान साल
50 स्मृति मंधाना भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला दिल्ली 2025
52 विराट कोहली भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया जयपुर 2013
60 वीरेंद्र सहवाग भारत बनाम न्यूज़ीलैंड हैमिल्टन 2009
61 विराट कोहली भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया नागपुर 2013
62 मोहम्मद अज़हरुद्दीन भारत बनाम न्यूज़ीलैंड बड़ौदा 1988
62 केएल राहुल भारत बनाम नीदरलैंड बेंगलुरु 2023
63 रोहित शर्मा भारत बनाम अफगानिस्तान दिल्ली, 2023
64 युवराज सिंह भारत बनाम इंग्लैंड राजकोट 2008
65 केदार जाधव भारत बनाम इंग्लैंड पुणे 2017
66 वीरेंद्र सहवाग भारत बनाम श्रीलंका राजकोट 2009

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