IND vs SL: चोट का साया हटा, टेस्ट सीरीज से पहले फिट हुआ टीम इंडिया का धुरंधर, नेट्स में बहाया पसीना

Shubman Gill Injury Update: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए खुशखबरी सामने आई है. भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं. जहां एक और भारतीय टीम श्रीलंका क्रिकेट XI के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रही है. वहीं, दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) टीम इंडिया से अलग नेट्स में बल्लेबाजी करते दिखाई दिए. शुभमन गिल को श्रीलंका में प्रैक्टिस सेशन के दौरान दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में चोट लगी थी. इसकी वजह से वह वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे और फिर दूसरे दिन भी बल्लेबाजी करने नहीं आए. टीम मैनेजमेंट ने उनकी चोट को देखते हुए आराम करने और रिकवर करने की सलाह दी. रविवार (9 अगस्त) को शुभमन गिल नेट्स में प्रैक्टिस करने उतरे.

शुभमन गिल की इंजरी पर बड़ा अपडेट

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल ने पहले उंगली में टेप लगाकर नेट्स में बल्लेबाजी की. फिर उन्होंने टेप को हटाकर बल्लेबाजी की. इस दौरान गिल को बल्लेबाजी में कोई परेशानी नहीं हुई. उन्होंने नेट्स में शिवांग कुमार, तनुष कोटियान और विप्रज निगम का सामना किया. वहीं, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बैटिंग कोच सितांशु कोटक गिल की बल्लेबाजी पर नजर बनाए हुए हैं. ब्रेक के दौरान बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने शुभमन गिल से बात भी की.

Indian Captain Shubman Gill working hard with the batting coach for the Test series 🇮🇳 – Great signs for Team India. pic.twitter.com/NVFs2DPwPy — Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2026

टेस्ट सीरीज के लिए तैयार शुभमन गिल

बताया जा रहा है कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हो गए हैं. अब वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं. इतना ही नहीं, संभव है कि वॉर्म-अप मैच के तीसरे दिन ही बल्लेबाजी करते दिखाई दें. बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज का पहला मैच 15 से 19 अगस्त तक गॉल के मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा.

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वॉर्म-अप मैच का आज तीसरा दिन

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ 3 दिनों का प्रैक्टिस मैच खेल रही है. इस मैच में श्रीलंका क्रिकेट XI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 363 रन बनाकर पारी घोषित की थी. इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाकर पारी घोषित की. भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 142 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी 63 रन बनाए और रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. वहीं, मानव सुथार ने 41 और गुरनूर बरार ने 36 रनों का योगदान दिया. फिलहाल श्रीलंका क्रिकेट XI अपनी दूसरी पारी खेल रही है.