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IND vs SL: शुभमन गिल कर रहे कुलदीप यादव को इग्नोर? भड़क गए अश्विन, बोले- तवज्जो क्यों नहीं दे रहे…

रविचंद्रन अश्विन ने कुलदीप यादव की टीम में भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुभमन गिल शायद उन्हें तवज्जो नहीं देते. अश्विन ने कहा कि टीम कुलदीप को इग्नोर कर रहे हैं और मानव सुथार और जडेजा पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 20, 2026 5:02:19 PM IST

शुभमन गिल कर रहे कुलदीप यादव को इग्नोर?
शुभमन गिल कर रहे कुलदीप यादव को इग्नोर?


भारतीय टेस्ट टीम में कुलदीप यादव की भूमिका को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा सवाल उठाया है. अश्विन का मानना है कि कप्तान शुभमन गिल शायद कुलदीप को टीम के मेन स्पिनर के तौर पर तवज्जो नहीं देते. कुलदीप की गेंदबाजी में कोई बड़ी कमी नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद वह मौजूदा टीम में रविंद्र जडेजा और नए खिलाड़ी मानव सुथार के पीछे नजर आ रहे हैं. अश्विन के मुताबिक, इससे कुलदीप के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो गई है और उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है.

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में कुलदीप ने सिर्फ 25 ओवर गेंदबाजी की. वहीं, रविंद्र जडेजा और मानव सुथार ने दोनों पारियों में 20 से ज्यादा ओवर किए. कुलदीप ने दोनों पारियों की शुरुआत अच्छी की, लेकिन लंबे स्पेल के दौरान उनकी गेंदबाजी पर नियंत्रण कुछ कम नजर आया. हालांकि, अश्विन ने इस दौरान एक और अहम बात पर ध्यान दिया. जब शुभमन गिल मैदान से बाहर थे और केएल राहुल ने कुछ समय के लिए कप्तानी संभाली, तब उन्होंने कुलदीप को जल्दी गेंदबाजी के लिए लगाया.

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अश्विन ने कप्तानी को लेकर उठाया सवाल
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कुलदीप इस गेंदबाजी अटैक में तीसरे स्पिनर के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे. उन्होंने कहा कि केएल राहुल ने कप्तानी संभालते ही कुलदीप को गेंदबाजी में लगाया, जबकि गिल की कप्तानी में ऐसा नहीं हुआ. अश्विन के मुताबिक, इससे यह संकेत मिल सकता है कि शुभमन गिल की पहली पसंद कुलदीप यादव नहीं हैं. उन्होंने कुलदीप की मौजूदा स्थिति को बेहद मुश्किल बताया.

क्या कुलदीप की टीम में जगह खतरे में है?
कुलदीप पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग फॉर्मेट में टीम की पहली पसंद नहीं रहे हैं. अश्विन का कहना है कि कुलदीप की क्षमता में कोई कमी नहीं आई है. उन्होंने सवाल किया कि अगर खिलाड़ी की स्किल वही है, तो उसे लगातार बाहर रखना और मौका मिलने पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना उसकी गलती कैसे हो सकती है. इस बीच खबरें हैं कि कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कुलदीप को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह ऑफ स्पिनर सारांश जैन को मौका मिल सकता है. ऐसे में कुलदीप के लिए अपनी जगह बचाना बड़ी चुनौती होगी.

Tags: IND vs SLKuldeep Yadav
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