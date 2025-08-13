Shubman Gill: भारतीय कप्तान के आगे नतमस्तक हुआ ICC, दिया ये बड़ा सम्मान, ट्रिपल सेंचुरी ठोकने वाला देखता रह गया मुंह

Shubman Gill ICC Player of the Month for July: ICC ने भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल द्वरा जुलाई 2025 में लिए गये शानदार प्रदर्शन के लिए ‘आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ’ के सम्मान से नवाजा है। गौरतलब है कि उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में ढेरों रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार जीता है। 25 वर्षीय भारतीय कप्तान ने जुलाई में शानदार फॉर्म दिखाते हुए तीन टेस्ट मैचों में 94.50 की औसत से 567 रन बनाए। उनके प्रदर्शन में एक दोहरा शतक और दो शतक शामिल थे।

कप्तान के तौर पर पहली टेस्ट सीरीज

गिल के लिए यह सम्मान खास है क्योंकि कप्तान के तौर पर यह उनकी पहली टेस्ट सीरीज़ थी। इस सम्मान से नवाजे जाने पर गिल ने कहा, “जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना बहुत अच्छा लग रहा है। यह समय मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी पहली टेस्ट सीरीज़ के दौरान मेरे प्रदर्शन के लिए मिला है। बर्मिंघम में लगाया गया दोहरा शतक निश्चित रूप से मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा।”

उन्होंने आगे कहा- “इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए कप्तान के तौर पर सीखने का एक अनुभव रही। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे। मैं इस पुरस्कार के लिए जूरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस रोमांचक सीरीज़ के दौरान मेरा साथ दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सीज़न में भी मैं अपनी इसी फॉर्म को जारी रखूँगा और देश का नाम रोशन करूँगा।”

Captain Fantastic 🙌 Shubman Gill becomes the first to win the ICC Men’s Player of the Month honour four times 🎖️ More 👉 https://t.co/lRJ5C68kLt pic.twitter.com/A47tyCyJPJ — ICC (@ICC) August 12, 2025

बता दें कि यह गिल का चौथा आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें फरवरी 2025, जनवरी 2023 और सितंबर 2023 में यह पुरस्कार दिया गया था। वह चार बार यह सम्मान पाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वह महिला क्रिकेटरों ऐश गार्डनर और हेली मैथ्यूज़ के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

शुभमन का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

बता दें कि भारतीय टेस्ट कप्तान गिल ने एजबेस्टन टेस्ट भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहली पारी में 269 रन बनाए जब टीम का स्कोर 95/2 था। उन्होंने दूसरी पारी में 161 रन बनाकर 336 रनों से जीत हासिल की। उनके 430 रन टेस्ट इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो केवल ग्राहम गूच के 456 रन से पीछे है। गिल ने पाँच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का पुरस्कार मिला। उनका श्रृंखला का कुल स्कोर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

