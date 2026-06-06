IND vs AFG: न्यू चंडीगढ़ में ‘पंजाबी छोरे’ का कमाल, शुभमन गिल ने मुल्लांपुर टेस्ट में ठोका शतक

Shubman Gill Century: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में शतक लगा दिया है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में शतक लगा दिया है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने 138 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 1 छक्का आया. यह गिल के टेस्ट करियर का 11वां शतक है, जबकि कप्तान के तौर पर छठा शतक है. इसी के साथ शुभमन गिल ने भारत के दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है. शुभमन गिल के नाम टेस्ट में एमएस धोनी से ज्यादा शतक हो गए हैं. कप्तान गिल का शतक पूरा होने के कुछ ही समय बाद पहले दिन का खेल समाप्त हो गया. फिलहाल शुभमन गिल ने 143 गेंदों पर 103 रन बनाकर नाबाद हैं. उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फिफ्टी लगाकर खेल रहे हैं.

शुभमन गिल ने MS धोनी को छोड़ा पीछे

कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में एमएस धोनी (MS Dhoni) को पीछे छोड़ दिया है. शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने करियर का 11वां शतक लगाया, जो कप्तान के तौर पर उनकी छठी सेंचुरी है. उन्होंने सिर्फ 15 पारियों में यह कारनामा किया है. वहीं, भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम 5 शतक दर्ज हैं. अब शुभमन गिल ने धोनी को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है.

भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

20 – विराट कोहली (113 पारियां)

11 – सुनील गावस्कर (74 पारियां)

9 – मोहम्मद अजहरुद्दीन (78 पारियां)

7 – सचिन तेंदुलकर (43 पारियां)

6 – शुभमन गिल (15 पारियां)*

शुभमन गिल की शानदार पारी