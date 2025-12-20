Home > क्रिकेट > शुभमन गिल को नहीं मिला मौका, संजू करेंगे ओपनिंग

Shubman Gill: टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को मौका नहीं मिला है. उनकी जगह ईशान किशन और संजू सैमसन को मौका मिला है. इसके अलावा उप कप्तान के तौर पर अक्षर पटेल को मौक़ा मिला है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 20, 2025 3:20:44 PM IST

Shubman Gill: टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को मौका नहीं मिला है. उनकी जगह ईशान किशन और संजू सैमसन को मौका मिला है. इसके अलावा उप कप्तान के तौर पर अक्षर पटेल को मौक़ा मिला है. शुभमन गिल के लगातार खराब परफोर्मेंस की वजह से उन्हें टीम में मौका नहीं मिला है. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 5-5 मैचों की सीरीज में गिल का बल्ले से रन नहीं आए थे. इसलिए उन्हें मौका नहीं मिला है. इसके अलावा जब प्रेस वार्ता में इसको लेकर सवाल पूछा गया तो कप्तान सूर्या ने कहा कि हमें टॉप ऑर्डर में विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत थी और अंत में एक अच्छे फिनिशर की जरूरत थी. इसलिए रिंकू को मौका मिला है.

शुभमन के बल्ले से नहीं आया रन (No runs came from Shubman’s bat)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उप कप्तान शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए. लेकिन एक अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाई. शुभमन गिल के रिकॉर्ड को देखें तो गिल 35 टी20 पारी में महज 841 रन ही बना सके हैं. हालिया महीनों में पहले एशिया कप 2025, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले दोनों मैच में उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली है.

शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह

इसके अलावा,  टी20 इंटरनेशनल में साल 2025 शुभमन गिल के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा. उन्होंने इस साल 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 291 रन बनाए. उनके बल्ले से भी इस साल कोई अर्धशतक नहीं आया, जबकि वह 1 बार ‘डक’ आउट हुए.

T20 World Cup Squad: शुभमन का कटा पत्ता, क्या सूर्या का भी यह आखिरी वर्ल्ड कप? टीम इंडिया के एलान के साथ ही खड़ा हुआ…

