Home > क्रिकेट > क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…

क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…

Shubman Gill Marriage Rumour: पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर डैनी मॉरिसन ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को उस समय असहज कर दिया जब उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले टॉस के दौरान उनकी शादी को लेकर सवाल पूछ लिया.

By: Satyam Senger | Published: May 4, 2026 1:05:42 PM IST

शादी के सवाल पर क्या बोले शुभमन गिल.
शादी के सवाल पर क्या बोले शुभमन गिल.


क्या गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल शादी करने जा रहे हैं.  पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर डैनी मॉरिसन ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को उस समय असहज कर दिया जब उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले टॉस के दौरान उनकी शादी को लेकर सवाल पूछ लिया. टॉस जीतने के बाद गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बातचीत का रुख अचानक तब बदल गया जब मॉरिसन ने उनकी निजी जिंदगी पर सवाल कर दिया.

टॉस इंटरव्यू के दौरान इस तरह के सवाल आमतौर पर नहीं पूछे जाते, इसलिए यह सवाल सभी के लिए चौंकाने वाला रहा. गिल कुछ पल के लिए रुक गए और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया. मॉरिसन ने पूछा, “तो शुभमन, क्या जल्द ही शादी की शहनाइयाँ बजने वाली हैं? कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए?” इस पर गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, “नहीं… नहीं… ऐसा कुछ नहीं.” इसके बाद मॉरिसन ने बातचीत खत्म करते हुए कहा, “आपसे मिलकर अच्छा लगा,” और फिर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की ओर बढ़ गए.

You Might Be Interested In

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मॉरिसन ने गिल से उनकी शादी को लेकर ऐसा सवाल किया हो. आईपीएल 2025 में भी उन्होंने गुजरात और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच से पहले गिल से इसी तरह का सवाल पूछा था. गिल पहले भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर फैलने वाली अफवाहों पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पिछले तीन साल से सिंगल हैं और उनके नाम को कई लोगों के साथ जोड़ा जाता है, जिनमें से कुछ से वह कभी मिले तक नहीं हैं.

बता दें कि शुभमन गिल का नाम अक्सर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदलुकर से जोड़ा जाता है लेकिन दोनों ने अभी तक इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के बीच कुछ चल रहा होगा तो यह कुछ समय बाद जरूर सामने आ जाएगा. हालांकि, सारा फिलहाल अपने भाई अर्जुन तेंदुलकर की टीम लखनऊ सुपरजायंट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आती है.

Tags: IPL 2026SHUBMAN GILL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026
क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…
क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…
क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…
क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…