क्या सारा तेंदुलकर से शादी करेंगे शुभमन गिल? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, कप्तान बोले- ऐसा…

क्या गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल शादी करने जा रहे हैं. पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर डैनी मॉरिसन ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को उस समय असहज कर दिया जब उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले टॉस के दौरान उनकी शादी को लेकर सवाल पूछ लिया. टॉस जीतने के बाद गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बातचीत का रुख अचानक तब बदल गया जब मॉरिसन ने उनकी निजी जिंदगी पर सवाल कर दिया.

टॉस इंटरव्यू के दौरान इस तरह के सवाल आमतौर पर नहीं पूछे जाते, इसलिए यह सवाल सभी के लिए चौंकाने वाला रहा. गिल कुछ पल के लिए रुक गए और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया. मॉरिसन ने पूछा, “तो शुभमन, क्या जल्द ही शादी की शहनाइयाँ बजने वाली हैं? कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए?” इस पर गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, “नहीं… नहीं… ऐसा कुछ नहीं.” इसके बाद मॉरिसन ने बातचीत खत्म करते हुए कहा, “आपसे मिलकर अच्छा लगा,” और फिर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की ओर बढ़ गए.

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मॉरिसन ने गिल से उनकी शादी को लेकर ऐसा सवाल किया हो. आईपीएल 2025 में भी उन्होंने गुजरात और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच से पहले गिल से इसी तरह का सवाल पूछा था. गिल पहले भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर फैलने वाली अफवाहों पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पिछले तीन साल से सिंगल हैं और उनके नाम को कई लोगों के साथ जोड़ा जाता है, जिनमें से कुछ से वह कभी मिले तक नहीं हैं.

बता दें कि शुभमन गिल का नाम अक्सर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदलुकर से जोड़ा जाता है लेकिन दोनों ने अभी तक इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के बीच कुछ चल रहा होगा तो यह कुछ समय बाद जरूर सामने आ जाएगा. हालांकि, सारा फिलहाल अपने भाई अर्जुन तेंदुलकर की टीम लखनऊ सुपरजायंट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आती है.