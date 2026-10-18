Ranji Trophy: 5 गेंद, 1 रन और क्लीन बोल्ड! गुमनाम गेंदबाज ने उड़ाया शुभमन गिल का स्टंप, न्यूजीलैंड दौरे से पहले बुरा हाल

Shubman Gill Ranji Trophy: न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मैदान पर उतरे. पंजाब के फैंस को शुभमन गिल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी वापसी निराशाजनक रही. रविवार को छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलने उतरे शुभमन गिल 5 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. छत्तीसगढ़ का बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया.

पंजाब की पारी के अचानक लड़खड़ाने के बाद शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. वह गेंद को रोकने की कोशिश में बोल्ड हो गए. गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स से जाकर टकराई. उनके आउट होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

अचानक रणजी ट्रॉफी खेलने क्यों उतरे गिल?

दरअसल, BCCI ने टेस्ट टीम के स्टार खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड दौरे से पहले घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए कहा है. ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी स्टेट टीम पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी का दूसरा मैच खेलने का फैसला किया. वह रविवार (18 अक्टूबर) को पंजाब बनाम छत्तीसगढ़ के मैच में खेलने के लिए उतरे.

Captain Shubman Gill getting out for one run in Ranji trophy 💔 Batter luck 2nd inning 🤞 https://t.co/Q2Q1qt1By2 — Manmohan (@GarhManmohan) October 18, 2026

पंजाब ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग

इस मैच में पंजाब के कप्तान उदय सहारन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पंजाब की ओर से विहान मल्होत्रा और हरनूर सिंह ने पारी की शुरुआत की. उन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 55 रनों की पार्टनरशिप हुई. इसके बाद हरनूर सिंह छत्तीसगढ़ के धर्मेंद्र सिंह जडेजा की गेंद पर LBW हो गए. वह 70 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हुए.

वहीं, विहान मल्होत्रा ने 77 गेंद पर 40 रन बनाए. इसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. फिर कप्तान उदय सहारन ने प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला. प्रभसिमरन सिंह 62 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान उदय 73 रन बनाकर नाबाद हैं. पहले दिन लंच ब्रेक तक पंजाब ने 4 विकेट के नुकसान पर 198 रन बना लिए हैं.

क्या दूसरी पारी में वापसी करेंगे गिल?

अब शुभमन गिल के पास दूसरी पारी में वापसी करने का मौका है. न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले शुभमन गिल दूसरी पारी में रन बनाकर अपनी लय हासिल करना चाहेंगे. न्यूजीलैंड में शुभमन गिल वनडे और टेस्ट सीरीज में भारत की कप्तानी करते दिखाई देंगे. पहले वह 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3 मुकाबले खेलेंगे. इसके बाद टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे.