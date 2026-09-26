शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए फिट हैं. शुक्रवार को प्रैक्टिस के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एक उछलती हुई गेंद गिल के दाएं कोहनी पर जाकर लगी थी. इसके बाद उन्हें करीब 20 मिनट तक मैदान पर इलाज दिया गया. हालांकि, गिल ने बाद में दोबारा नेट्स में बल्लेबाजी की और अपनी तैयारी जारी रखी. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने उनकी फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया, “मुझे लगता है कि वह ठीक हैं और खेलने के लिए तैयार हैं.”

गिल की चोट को लेकर टीम के लिए राहत की खबर है, क्योंकि रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में वह भारत की बल्लेबाजी की अहम कड़ी होंगे. इस बीच कोटक ने यशस्वी जायसवाल को लेकर भी बात की. जायसवाल को शानदार प्रदर्शन के बावजूद लगातार प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल रही है. गिल और रोहित शर्मा की मौजूदगी में उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है; “यह ज्यादा प्रतिस्पर्धा और कई खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से है. जायसवाल निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह प्रदर्शन करते हैं.”

यशस्वी जायसवाल की जगह पर क्या बोले कोटक?

कोटक ने कहा कि टीम जायसवाल की तैयारी और मानसिक स्थिति पर लगातार ध्यान दे रही है. उन्होंने साफ किया कि टीम में जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होना किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी नहीं है; “अगर तीन बहुत अच्छे विकेटकीपर हैं, तो केवल एक ही खेलेगा. इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है. मुझे लगता है कि यह खेल का हिस्सा है.” उन्होंने जायसवाल को मेहनत जारी रखने और अगले मौके का इंतजार करने की सलाह दी.

रविंद्र जडेजा को लेकर भी दिया बड़ा बयान

कोटक ने रविंद्र जडेजा की भूमिका पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जडेजा अभी भी भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव काफी अहम है; “जडेजा शानदार ऑलराउंडर हैं. वह गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और उनके पास जो अनुभव है, उसे हराना मुश्किल है.” कोटक ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के योगदान को भी अहम बताया.