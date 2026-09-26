Home > खेल > शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…

शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…

शुभमन गिल की दाएं कोहनी पर चोट के बाद भारतीय टीम को बड़ी राहत मिली है. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बताया कि गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए फिट हैं. प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद सिराज की गेंद लगने के बाद गिल को उपचार दिया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में नेट्स में बल्लेबाजी की.

By: Satyam Sengar | Published: September 26, 2026 7:18:21 PM IST

शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं?
शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं?


भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए फिट हैं. शुक्रवार को प्रैक्टिस के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एक उछलती हुई गेंद गिल के दाएं कोहनी पर जाकर लगी थी. इसके बाद उन्हें करीब 20 मिनट तक मैदान पर इलाज दिया गया. हालांकि, गिल ने बाद में दोबारा नेट्स में बल्लेबाजी की और अपनी तैयारी जारी रखी. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने उनकी फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया, “मुझे लगता है कि वह ठीक हैं और खेलने के लिए तैयार हैं.”

गिल की चोट को लेकर टीम के लिए राहत की खबर है, क्योंकि रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में वह भारत की बल्लेबाजी की अहम कड़ी होंगे. इस बीच कोटक ने यशस्वी जायसवाल को लेकर भी बात की. जायसवाल को शानदार प्रदर्शन के बावजूद लगातार प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल रही है. गिल और रोहित शर्मा की मौजूदगी में उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है; “यह ज्यादा प्रतिस्पर्धा और कई खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से है. जायसवाल निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह प्रदर्शन करते हैं.”

You Might Be Interested In

यशस्वी जायसवाल की जगह पर क्या बोले कोटक?
कोटक ने कहा कि टीम जायसवाल की तैयारी और मानसिक स्थिति पर लगातार ध्यान दे रही है. उन्होंने साफ किया कि टीम में जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होना किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी नहीं है; “अगर तीन बहुत अच्छे विकेटकीपर हैं, तो केवल एक ही खेलेगा. इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है. मुझे लगता है कि यह खेल का हिस्सा है.” उन्होंने जायसवाल को मेहनत जारी रखने और अगले मौके का इंतजार करने की सलाह दी.

रविंद्र जडेजा को लेकर भी दिया बड़ा बयान
कोटक ने रविंद्र जडेजा की भूमिका पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जडेजा अभी भी भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव काफी अहम है; “जडेजा शानदार ऑलराउंडर हैं. वह गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और उनके पास जो अनुभव है, उसे हराना मुश्किल है.” कोटक ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के योगदान को भी अहम बताया.

Tags: SHUBMAN GILL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

बैंक में कौन सा नंबर लिंक है कैसे पता करें?

September 26, 2026

‘द वन’ स्टारकास्ट की फीस

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026
शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…
शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…
शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…
शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…
शुभमन गिल पहला वनडे खेलेंगे या नहीं? बैटिंग कोच ने दिया अपडेट, कहा- मुझे लगता है कि…