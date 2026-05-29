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शुभमन गिल ने प्लेऑफ में शतक ठोक रचा इतिहास, ऐसा करने वाले आईपीएल के पहले कप्तान बने

IPL 2026 qualifier 2: शुभमन गिल ने RR के खिलाफ वो कर दिखाया जो आईपीएल इतिहास में आज तक कोई कप्तान नहीं कर पाया. 47 गेंदों के इस तूफान में बने कई बड़े रिकॉर्ड, देखें.

By: Shivani Singh | Published: May 29, 2026 11:25:48 PM IST

शुभमन गिल ने प्लेऑफ में शतक ठोक रचा इतिहास, ऐसा करने वाले आईपीएल के पहले कप्तान बने


गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ तहलका मचाते हुए एक ऐसी पारी खेल दी है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. टी-20 इंटरनेशनल टीम में वापसी की राह देख रहे गिल ने सही मौके पर बल्ला भांजा है. इस सीजन में लगातार 6 अर्धशतक जड़ने के बाद, आखिरकार उन्होंने सैकड़े का सूखा खत्म किया और महज 47 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया.

यह शुभमन गिल के आईपीएल करियर का 5वां और इस सीजन का पहला शतक है. सबसे खास बात यह है कि यह सेंचुरी बेहद नाजुक मोड़ पर आई, जब गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स के 215 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी. 

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गिल ने रचा इतिहास, बनाया महा-रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने अपनी इस पारी के साथ ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिसने प्लेऑफ (Playoffs) के मुकाबले में शतक जड़ा हो. इससे पहले कोई भी कप्तान नॉकआउट या प्लेऑफ स्टेज में यह कारनामा नहीं कर पाया था.

इसके साथ ही, यह गुजरात टाइटंस के इतिहास का सबसे तेज शतक भी है. अपनी इस विस्फोटक पारी में गिल ने 15 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कूटे. इससे पहले उनका सबसे तेज शतक 49 गेंदों में आया था, लेकिन आज उन्होंने अपनी ही पुरानी रफ्तार को पीछे छोड़ दिया. 

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