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IND vs WI: शुभमन गिल ने जड़ी तूफानी डबल सेंचुरी, अपने दोस्त का ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, मैक्सवेल को भी छोड़ा पीछे

Shubman Gill Double Century: शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में इतिहास रच दिया. भारतीय कप्तान ने सिर्फ 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. ईशान ने 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था. गिल अब वनडे में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने मैक्सवेल को भी पीछे छोड़ दिया है.

By: Satyam Sengar | Published: September 30, 2026 10:08:09 PM IST

शुभमन गिल ने ठोका दोहरा शतक.
शुभमन गिल ने ठोका दोहरा शतक.


Shubman Gill Double Century: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में इतिहास रच दिया. गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इस मामले में भारत के ही ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. ईशान ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था. गिल की इस शानदार पारी ने सच में क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. उन्होंने आक्रामक शॉट खेलने के साथ-साथ तेजी से रन भी बनाए. जैसे ही गिल ने 117वीं गेंद पर सिंगल लेकर 200 रन पूरे किए, उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और मैदान पर पूरे जोश के साथ जश्न मनाया. 

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ईशान किशन का रिकॉर्ड टूटा
दोहरा शतक पूरा करते ही गिल ने सबसे तेज वनडे डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले ईशान किशन 126 गेंदों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर थे. ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में 128 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था. उनके बाद पथुम निसांका ने 136 गेंदों और क्रिस गेल ने 138 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी. अब गिल 117 गेंदों के साथ इस रिकॉर्ड के नए मालिक हैं. अब उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी खिलाड़ी को सिर्फ 116 गेंदों में दोहरा शतक जड़ना होगा.

रन चेज में दोहरा शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज
शुभमन गिल का यह दोहरा शतक एक और वजह से खास है. वह वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा ग्लेन मैक्सवेल ने किया था. मैक्सवेल ने 2023 वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 201 रन की यादगार पारी खेली थी. अब गिल ने भी इस खास रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़ लिया है. बता दें कि शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भी शानदार शतक लगाया था.

Tags: home-hero-pos-1SHUBMAN GILL
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