IND vs AFG: पहले वनडे में शुभमन गिल ने किया कमाल, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है. बारिश से प्रभावित मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का टारगेट दिया.वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि महज 62 पारियों में हासिल की.

दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

शुभमन गिल 62 पारियों में 3000 वनडे रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. इस सूची में शीर्ष पर दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 57 पारियों में हासिल की थी.

रैंक खिलाड़ी 3000 वनडे रन तक पहुंचने में लगी पारियां 1 हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) 57 2 शुभमन गिल (भारत) 62 3 शाई होप (वेस्टइंडीज) 67 4 फखर जमान (पाकिस्तान) 67 5 इमाम-उल-हक (पाकिस्तान) 67

अच्छी शुरुआत

टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी. उन्होंने पहले विकेट के लिए 46 रन की पार्टनरशिप की. रोहित 16 बॉल पर 16 रन बनाकर रन आउट हो गए. इसके बाद इशान किशन ने उनका साथ दिया. किशन 22 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो गए. खबर लिखे जाने तक 43 गेंद में 62 रन बनाकर खेल रहे हैं.

हर्ष दुबे ने की शानदार गेंदबाजी

भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को 24.5 ओवर में 194 रन पर समेट दिया. भारत के लिए डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने तीन-तीन विकेट लिए. अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने दो-दो विकेट लिए. बारिश की वजह से टॉस में तीन घंटे 45 मिनट की देरी हुई, जिससे मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया. अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही. अफगानिस्तान ने पांच ओवर के पावरप्ले में 27 रन जोड़े और तीन विकेट गंवाए. गुरनूर ने दूसरे ओवर में इब्राहिम जादरान (1) का विकेट लिया. अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में सेदिकुल्लाह अटल (0) और पांचवें ओवर में रहमत शाह (4) का विकेट लिया.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

अफ़गानिस्तान: इब्राहिम ज़दरान, रहमानुल्लाह गुरबाज़, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, इकराम अलीखिल (विकेट कीपर), राशिद खान, मोहम्मद सलीम सफ़ी, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफ़ी।