शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह

Ajit Agarkar on Shubman Gill: शुभमन के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किया तो इसका जवाब देते हुए चीफ सैलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा कि हम जानते हैं कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद इस समय थोड़े रन कम बना रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिला था क्योंकि हमने एक अलग कॉम्बिनेशन चुना था, लेकिन यह सब कॉम्बिनेशन की वजह से है. जब आप 15 खिलाड़ियों को चुनते हैं तो किसी न किसी को तो बाहर बैठना ही पड़ता है, और दुर्भाग्य से इस समय गिल को बाहर बैठना पड़ा है.

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने आज यह साफ कर दिया है कि भारत एक विकेट-कीपर को ओपनर के तौर पर खिलाएगा, जिसकी वजह से शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है. संजू सैमसन शायद टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, जबकि ईशान किशन को अच्छे फॉर्म का इनाम बैक-अप रोल के तौर पर मिला है.

बैटिंग में लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार (The batting lineup is full of left-handed batsmen)

भारत की प्लेइंग XI (खासकर अगर ईशान किशन खेलते हैं) अब बहुत सारे लेफ्ट-हैंडेड है. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, और रिंकू सिंह या वॉशिंगटन सुंदर में से जो भी खेलेगा, वे सभी लेफ्ट-हैंडर हैं. ईशान किशन, जिनका आखिरी T20 इंटरनेशनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, उन्होंने तब से घरेलू (झारखंड) और फर्स्ट क्लास (इंडिया A) सर्किट में अपने स्किल्स को बेहतर बनाया है. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शुभमन गिल को आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम से बाहर कर दिया गया है. अक्षर पटेल उनकी जगह वाइस-कैप्टन बने हैं, और ईशान किशन उनकी जगह स्पेयर टॉप-ऑर्डर बैटर के तौर पर आए हैं.

जितेश शर्मा की जगह रिंकू सिंह को मिला मौका (Rinku Singh got a chance in place of Jitesh Sharma)

2025 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ गिल की 28 गेंदों में 47 रनों की पारी, जिसने T20I टीम में उनकी वापसी कराई थी, उनके बाकी इनकंसिस्टेंट प्रदर्शन के बीच एक खास पारी रही है.