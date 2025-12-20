Home > क्रिकेट > शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह

शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह

Ajit Agarkar on Shubman Gill: शुभमन को टीम में मौका क्यों नहीं मिला है. इसके बारे में चीफ सेलेक्टर ने चौंकाने वाली वजह बताई है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 20, 2025 3:15:09 PM IST

Ajit Agarkar on Shubman Gill
Ajit Agarkar on Shubman Gill


Ajit Agarkar on Shubman Gill: शुभमन के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किया तो इसका जवाब देते हुए चीफ सैलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा कि हम जानते हैं कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद इस समय थोड़े रन कम बना रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिला था क्योंकि हमने एक अलग कॉम्बिनेशन चुना था, लेकिन यह सब कॉम्बिनेशन की वजह से है. जब आप 15 खिलाड़ियों को चुनते हैं तो किसी न किसी को तो बाहर बैठना ही पड़ता है, और दुर्भाग्य से इस समय गिल को बाहर बैठना पड़ा है.

You Might Be Interested In

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने आज यह साफ कर दिया है कि भारत एक विकेट-कीपर को ओपनर के तौर पर खिलाएगा, जिसकी वजह से शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है. संजू सैमसन शायद टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, जबकि ईशान किशन को अच्छे फॉर्म का इनाम बैक-अप रोल के तौर पर मिला है.

बैटिंग में लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार (The batting lineup is full of left-handed batsmen)

भारत की प्लेइंग XI (खासकर अगर ईशान किशन खेलते हैं) अब बहुत सारे लेफ्ट-हैंडेड है. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, और रिंकू सिंह या वॉशिंगटन सुंदर में से जो भी खेलेगा, वे सभी लेफ्ट-हैंडर हैं. ईशान किशन, जिनका आखिरी T20 इंटरनेशनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, उन्होंने तब से घरेलू (झारखंड) और फर्स्ट क्लास (इंडिया A) सर्किट में अपने स्किल्स को बेहतर बनाया है. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शुभमन गिल को आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम से बाहर कर दिया गया है. अक्षर पटेल उनकी जगह वाइस-कैप्टन बने हैं, और ईशान किशन उनकी जगह स्पेयर टॉप-ऑर्डर बैटर के तौर पर आए हैं.

You Might Be Interested In

ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप में मिला मौका, SMAT 2025 में बेहतर प्रदर्शन का मिला ईनाम

जितेश शर्मा की जगह रिंकू सिंह को मिला मौका (Rinku Singh got a chance in place of Jitesh Sharma)

2025 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ गिल की 28 गेंदों में 47 रनों की पारी, जिसने T20I टीम में उनकी वापसी कराई थी, उनके बाकी इनकंसिस्टेंट प्रदर्शन के बीच एक खास पारी रही है.

T20 World Cup Squad: शुभमन का कटा पत्ता, क्या सूर्या का भी यह आखिरी वर्ल्ड कप? टीम इंडिया के एलान के साथ ही खड़ा हुआ…

You Might Be Interested In
Tags: ajit agarkarAjit Agarkar on Shubman GillSHUBMAN GILLshubman gill t20 statsteam india chief selector ajit agarkar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह
शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह
शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह
शुभमन गिल को क्यों नहीं मिला मौका? अजीत अगरकर ने बताई वजह