गांव की मिट्टी से टीम इंडिया की कप्तानी तक, शुभमन गिल कैसे बने भारतीय क्रिकेट के प्रिंस? ऐसा रहा है सफर

Shubman Gill Cricket Journey: शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं. आज पूरी दुनिया में शुभमन गिल एक फेमस चेहरा हैं, जिनके लाखों फैंस हैं. वह अपनी शानदार बल्लेबाजी, शांत व्यवहार और कप्तानी के लिए जाने जाते हैं. हालांकि उनके लिए यहां तक का सफर तय करना आसान नहीं था. शुभमन गिल पंजाब के फाजिल्का (Fazilka) जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं. उनके पिता एक किसान हैं, जो खेती काम करते हैं.

गिल के पिता खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का फैसला किया. शुभमन गिल ने कड़ी मेहनत करके अपने पिता का सपना पूरा किया. आज यानी 8 सितंबर 2026 को शुभमन गिल 27 साल के हो गए हैं. ऐसे में उनके बर्थडे के मौके पर जानें उनका पूरा सफर…

खेतों से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचे

शुभमन गिल के पिता लखविंदर सिंह ने अपने खेत में ही एक स्पेशल पिच बनवाई थी. वहां पर शुभमन गिल रोजाना प्रैक्टिस किया करते थे. हालांकि बाद में शुभमन गिल अपना गांव छोड़कर परिवार के साथ मोहाली शिफ्ट हो गए. उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के पास एक कमरा किराए पर लिया, जिससे गिल को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके. शुभमन गिल ने पंजाब के इंटर-डिस्ट्रिक्ट अंडर-16 टूर्नामेंट में 351 रन बनाए. उन्होंने अपने जिगरी दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 587 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग पार्टनरशिप भी की थी. इसके लिए उन्हें लगातार 2 साल (2013-14 और 2014-15) भारत के सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेटर का चिदंबरम ट्रॉफी अवार्ड मिला.

अंडर-19 विश्व कप से चमकी किस्मत

शुभमन गिल को भारतीय अंडर-19 टीम में मौका मिला, जिसके बाद उनकी किस्मत में बड़ा मोड़ आया. गिल को अंडर-19 विश्व कप 2018 के लिए टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. उन्होंने विश्व कप में 6 मैचों की 5 पारियों में 124 की औसत से 372 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता. उन्होंने सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 102 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी. इसके बाद उन्हें नई पहचान मिली.

IPL 2018 के लिए हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुभमन गिल को 1.8 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ लिया. गिल ने पहले ही सीजन में 13 मैच में 33.83 की औसत के साथ 203 रन बनाए. फिर साल 2023 में शुभमन गिल ने सिर्फ 23 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया.

रोहित शर्मा के बाद बने कप्तान

IPL 2022 में शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की टीम में शामिल हो गए. उन्होंने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद अगले सीजन में शुभमन ने 870 रन बनाए. हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गिल को गुजरात टाइटंस की कप्तानी मिल गई. फिर जब रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए, तो BCCI ने गिल को टेस्ट कप्तान बना दिया. इसके बाद साल 2025 में भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद गिल को वनडे टीम की भी कमान सौंप दी गई. मौजूदा समय में शुभमन गिल वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में कप्तान हैं.

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शुभमन गिल का करियर

शुभमन गिल ने भारत के लिए 43 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 43.47 की औसत के साथ 3,043 रन बना चुके हैं. इसमें 11 शतक भी शामिल हैं. वहीं, वनडे में गिल ने 67 मैच में 9 शतक की मदद से 3,379 रन बनाए हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल 36 मैच में 869 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.