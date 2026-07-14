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विराट कोहली का वर्ल्ड कप खेलना तय, शुभमन गिल ने कर दिया कंफर्म, रोहित शर्मा पर क्या बोले

शुभमन गिल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में विराट कोहली के साथ 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर लंबी बातचीत की. गिल ने कहा कि विराट और रोहित शर्मा आज भी टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 3:45:00 PM IST

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर क्या बोले शुभमन गिल?
रोहित शर्मा और विराट कोहली पर क्या बोले शुभमन गिल?


भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की संभावना 100 प्रतिशत हो गई है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से पहले गिल ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी विराट कोहली के साथ अगले वर्ल्ड कप को लेकर लंबी बातचीत हुई थी. दोनों ने इस बात पर चर्चा की कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम कैसी हो सकती है और किन खिलाड़ियों पर भरोसा किया जा सकता है.

गिल के इस बयान से साफ है कि विराट कोहली सिर्फ टीम के सीनियर बल्लेबाज ही नहीं हैं, बल्कि भविष्य की योजनाओं में भी उनकी राय को काफी अहम माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से विराट और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन कप्तान के बयान ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है.

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वर्ल्ड कप की तैयारी पर क्या बोले गिल?

शुभमन गिल ने कहा, “दो दिन पहले ही मेरी विराट कोहली के साथ 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर बात हुई थी. हमने टीम कॉम्बिनेशन पर चर्चा की. यह भी बात हुई कि कौन-कौन से खिलाड़ी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ी आगे चलकर अहम साबित हो सकते हैं और किस खिलाड़ी की टीम में क्या भूमिका होनी चाहिए.”

रोहित और विराट आज भी टीम की सबसे बड़ी ताकत

गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, “रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले 10 साल से भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं. दोनों आज भी टीम के लिए बेहद जरूरी हैं. उनका अनुभव और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बहुत काम आती है.” गिल के इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि भारतीय टीम 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा बनाए हुए है.

Tags: rohit sharmaSHUBMAN GILLvirat kohli
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