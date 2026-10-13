Home > खेल > शुभमन गिल ने फिर मारी बाजी! अभिषेक शर्मा को पछाड़ 5वीं बार जीता ICC प्लेयर ऑफ द अवॉर्ड, टॉप-5 में कौन?

शुभमन गिल ने फिर मारी बाजी! अभिषेक शर्मा को पछाड़ 5वीं बार जीता ICC प्लेयर ऑफ द अवॉर्ड, टॉप-5 में कौन?

Shubman Gill ICC Player of the Month: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 5 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता है. गिल के अलावा कोई भी खिलाड़ी 3 बार से ज्यादा यह अवॉर्ड नहीं जीत पाया है. बता दें कि शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 13, 2026 12:24:26 PM IST

शुभमन गिल ने 5वीं बार जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड.
शुभमन गिल ने 5वीं बार जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड.


Shubman Gill ICC Player of the Month: भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है. शुभमन गिल सितंबर 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. उन्होंने अपने ही साथी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को हराकर यह अवॉर्ड जीता. शुभमन गिल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड 5वीं बार जीता है. इसी के साथ वह दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 5 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड अपने नाम किया है.

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पहले 2 मैचों में 333 रन बनाए थे. उन्होंने पहले मैच में शतक (110) लगाया था. इसके बाद दूसरे मुकाबले में नाबाद दोहरा शतक जड़ा था. दूसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 223 रनों की पारी खेली थी. इन दोनों ही मैचों में भारत 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

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सबसे ज्यादा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले खिलाड़ी

भारतीय कप्तान शुभमन गिल सबसे ज्यादा बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अभी तक कुल 5 बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया है. गिल को पहली बार जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड मिला था. इसके बाद उन्होंने सितंबर 2023, फरवरी 2025 और जुलाई 2025 में यह अवॉर्ड जीता. अब सितंबर 2026 में भी उन्होंने यह अवॉर्ड जीत लिया है. इसी के साथ अब वह सबसे ज्यादा 5 बार यह अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम हैं, जिन्होंने 3 बार यह अवॉर्ड जीता है. इसके अलावा तीसरे नंबर पर इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और हैरी ब्रूक ने 2-2 बार यह अवॉर्ड हासिल किया है.

इतिहास रचने के बाद क्या बोले गिल?

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीतने के बाद शुभमन गिल का रिएक्शन भी सामने आया है. गिल ने कहा, ‘5वीं बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इस सम्मान के लिए पैनल का आभारी हूं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘उन रनों को बनाना बेहद संतोषजनक था और अपने घरेलू प्रशंसकों के सामने सफल रन चेज का हिस्सा बनना और भी खास था, जिनका समर्थन हमेशा हमें अतिरिक्त प्रोत्साहन देता है.’ शुभमन गिल ने कहा कि अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप को देखते हुए, हम अपने मानकों को और ऊंचा उठाने और एक मजबूत टीम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके.

Tags: ICC Player of the Month AwardSHUBMAN GILL
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