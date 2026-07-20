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IND vs ENG: हार के बाद फूटा शुभमन गिल का गुस्सा, गेंदबाजों पर ठोका हार का ठीकरा, बोले- डेथ ओवर में…

Shubman Gill Statement After loss: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में हार के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम की गेंदबाजी और डेथ ओवरों की गलतियों को हार की बड़ी वजह बताया. उन्होंने कहा कि आखिरी तीन ओवरों में ज्यादा रन देना टीम को भारी पड़ा.

By: Satyam Sengar | Published: July 20, 2026 12:32:02 AM IST

शुभमन गिल ने हार के बाद क्या कहा?
शुभमन गिल ने हार के बाद क्या कहा?


Shubman Gill Statement After Loss: इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने माना कि टीम आखिरी समय तक मुकाबले में बनी हुई थी, लेकिन आखिरी के ओवरों में की गई गलतियों ने मैच हाथ से निकलने दिया. उन्होंने कहा कि 45वें ओवर तक भारत मुकाबले में था, लेकिन आखिरी तीन ओवरों में करीब 60 रन दे दिए. गिल के मुताबिक यहीं से मैच पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ चला गया और भारत के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया. आइए जानते हैं और गिल ने क्या क्या कहा?
शुभमन गिल ने कहा, “मुझे लगता है कि हम 45वें ओवर तक मैच में पूरी तरह बने हुए थे. लेकिन आखिरी तीन ओवरों में हमने जरूरत से ज्यादा रन दे दिए. करीब 60 रन वहीं चले गए. बस यहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया. जब हम बल्लेबाजी करने उतरे तो हमें पूरा भरोसा था कि अगर 40 ओवर तक विकेट बचे रहे, तो हम मुकाबला जीत सकते हैं. हमारी कोशिश थी कि पावरप्ले के बाद छह से साढ़े 6 प्रति ओवर की रफ्तार से खेलें. फिर आखिरी 10 ओवर में 100-110 रन बना लें. अगर ऐसा हो जाता, तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था.”

डेथ ओवर में ज्यादा रन दिए

गिल ने आगे कहा, “इस सीरीज से हमें काफी अच्छी बातें भी मिली हैं. लगभग हर खिलाड़ी ने किसी न किसी मैच में रन बनाए और विकेट भी लिए. लेकिन इस मुकाबले में हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही. खासकर पावरप्ले में हमने काफी ढीली गेंदें फेंकी. इंग्लैंड के दोनों ओपनरों ने इसका पूरा फायदा उठाया. उन्होंने हमें मैच में वापसी का मौका ही नहीं दिया. ऊपर से डेथ ओवरों में भी उन्होंने तेजी से रन बना दिए.”

रोहित की तारीफ की

गिल ने फिर कहा, “रोहित भाई और विराट कोहली ने सालों से दुनिया के अलग-अलग देशों में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. आज रोहित भाई ने जिस तरह 140 रन बनाए, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा. आखिर में पिच थोड़ी धीमी हो गई थी और बड़े शॉट लगाना आसान नहीं था. लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसे देखना सच में शानदार अनुभव था.”

Tags: india vs englandSHUBMAN GILL
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