Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’
Home > खेल > Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’

Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’

ODI Captain: नई जिम्मेदारी संभालते हुए गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव को अमूल्य बताया और कहा कि वो ड्रेसिंग रूम में उसी संबंध को कायम रखना चाहते हैं जो रोहित ने बनाया.

By: Sharim Ansari | Published: October 9, 2025 6:25:24 PM IST

Shubhman Gill Statement over Rohit Captaincy Row
Shubhman Gill Statement over Rohit Captaincy Row

Rohit Sharma Captaincy: भारत के चुने गए नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम की 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं का अहम हिस्सा बने रहेंगे क्योंकि उनके स्किल और तजुर्बे को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

रोहित की जगह वनडे कप्तान बने गिल ने यह भी कहा कि वह भी उन्ही की तरह दोस्ती कायम करना चाहेंगे, जो उन्होंने अपने लगभग चार साल के कार्यकाल के दौरान की थी. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप की योजना में हैं, गिल ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

रोहित का अनुभव मायने रखता है – गिल

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की. अपने प्रमोशन पर कई सवालों के जवाब देते हुए गिल ने कहा कि बिल्कुल. उनके (रोहित और कोहली) पास जो अनुभव है और उन्होंने भारत के लिए जितने मैच जीते हैं, वह मायने रखता है. बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए इतने सारे मैच जीते हैं.

India vs Singapore AFC Asian Cup 2027: भारत का सिंगापुर के खिलाफ करो या मरो मुकाबला, यहां देखें लाइव मैच

युवा कप्तान ने कहा कि दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास इतनी स्किल, क्वालिटी और तजुर्बा है. इसलिए, इस लिहाज से, मैं बहुत खुश हूं. गिल ने कहा कि वह रोहित द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ड्रेसिंग रूम में लाए गए शांत स्वभाव और सौहार्द को अपनाना चाहते हैं.

उत्सुक हैं गिल

अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद अगरकर ने अपनी नियुक्ति की घोषणा की, वहीं गिल ने पुष्टि की कि उन्हें कुछ दिन पहले ही इस प्रमोशन के बारे में सूचित किया गया था. उन्होंने कहा कि मैं उस फॉर्मेट में अपने देश का नेतृत्व करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. और हां, पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत रोमांचक रहे हैं. लेकिन मैं भविष्य के लिए उत्सुक हूं.

मैं जितना हो सके वर्तमान में रहना चाहता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता कि मैंने क्या हासिल किया है या एक टीम के रूप में हमने क्या हासिल किया है. मैं बस आगे देखना चाहता हूं और आने वाले महीनों में जो कुछ भी हमारे पास है उसे जीतना चाहता हूं.

India vs South Africa Head to Head: हेड-टू-हेड क्लैश, 33 मैचों में भारत का दबदबा जारी!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’
Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’
Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’
Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’