Shubhman Gill Statement: रोहित की कप्तानी को लेकर पहली मर्तबा बोले गिल, कहा ‘उनके जैसा ही…’

Rohit Sharma Captaincy: भारत के चुने गए नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम की 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं का अहम हिस्सा बने रहेंगे क्योंकि उनके स्किल और तजुर्बे को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

रोहित की जगह वनडे कप्तान बने गिल ने यह भी कहा कि वह भी उन्ही की तरह दोस्ती कायम करना चाहेंगे, जो उन्होंने अपने लगभग चार साल के कार्यकाल के दौरान की थी. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप की योजना में हैं, गिल ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

रोहित का अनुभव मायने रखता है – गिल

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की. अपने प्रमोशन पर कई सवालों के जवाब देते हुए गिल ने कहा कि बिल्कुल. उनके (रोहित और कोहली) पास जो अनुभव है और उन्होंने भारत के लिए जितने मैच जीते हैं, वह मायने रखता है. बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए इतने सारे मैच जीते हैं.

India vs Singapore AFC Asian Cup 2027: भारत का सिंगापुर के खिलाफ करो या मरो मुकाबला, यहां देखें लाइव मैच

युवा कप्तान ने कहा कि दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास इतनी स्किल, क्वालिटी और तजुर्बा है. इसलिए, इस लिहाज से, मैं बहुत खुश हूं. गिल ने कहा कि वह रोहित द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ड्रेसिंग रूम में लाए गए शांत स्वभाव और सौहार्द को अपनाना चाहते हैं.

उत्सुक हैं गिल

अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद अगरकर ने अपनी नियुक्ति की घोषणा की, वहीं गिल ने पुष्टि की कि उन्हें कुछ दिन पहले ही इस प्रमोशन के बारे में सूचित किया गया था. उन्होंने कहा कि मैं उस फॉर्मेट में अपने देश का नेतृत्व करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. और हां, पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत रोमांचक रहे हैं. लेकिन मैं भविष्य के लिए उत्सुक हूं.

मैं जितना हो सके वर्तमान में रहना चाहता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता कि मैंने क्या हासिल किया है या एक टीम के रूप में हमने क्या हासिल किया है. मैं बस आगे देखना चाहता हूं और आने वाले महीनों में जो कुछ भी हमारे पास है उसे जीतना चाहता हूं.

India vs South Africa Head to Head: हेड-टू-हेड क्लैश, 33 मैचों में भारत का दबदबा जारी!