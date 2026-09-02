BCCI ने दिया धोखा, क्या MCA भी करेगा सूर्यकुमार यादव के साथ गद्दारी? श्रेयस अय्यर से कप्तानी की टक्कर

Suryakumar Yadav vs Shreyas Iyer: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) आगामी घरेलू सीजन के लिए अपनी वाइट-बॉल टीम की कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला करने की तैयारी में है. इस पद के लिए भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर और पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम पर विचार किया जा रहा है. एमसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों खिलाड़ी कप्तानी के ऑप्शन हैं, लेकिन अंतिम फैसला उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

श्रेयस अय्यर को मुंबई की वाइट-बॉल टीम की कप्तानी का अनुभव भी है. उन्होंने 2024-25 सीजन में मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था. वहीं, सूर्यकुमार यादव ने इसी साल फरवरी में भारत को लगातार दूसरी और कुल तीसरी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, खराब प्रदर्शन की वजह से सूर्यकुमार यादव को बीसीसीआई ने हटा दिया और इसके बाद अय्यर ने भारतीय टी20 टीम की कप्तानी में उनकी जगह ली.

सिद्धेश लाड को मिली रणजी की कमान

मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के लिए भी कप्तानी में बदलाव किया है. सिद्धेश लाड को शार्दुल ठाकुर की जगह टीम का नया कप्तान बनाया गया है. 34 वर्षीय लाड ने पिछले सीजन में शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने आठ मैचों में 77.40 की औसत से 774 रन बनाए थे, जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल था. उनके शांत स्वभाव और दबाव में बेहतर फैसले लेने की क्षमता को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. देखना होगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है.

शार्दुल ठाकुर पर वर्कलोड मैनेजमेंट

शार्दुल ठाकुर ने 2025-26 सीजन से पहले अजिंक्य रहाणे की जगह मुंबई की रणजी टीम की कप्तानी संभाली थी. उनके नेतृत्व में मुंबई क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उसे घरेलू मैदान पर बाद में उपविजेता बनी कर्नाटक के खिलाफ हार मिली. टीम प्रबंधन अब ठाकुर के कार्यभार को संभालना चाहता है, ताकि वह बतौर प्रमुख तेज गेंदबाज अपनी भूमिका पर ध्यान दे सकें. आगामी रणजी सीजन 11 अक्टूबर से शुरू होगा. मुंबई को एलीट ग्रुप डी में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, रेलवे, तमिलनाडु और उत्तराखंड के साथ रखा गया है. मुंबई अपने अभियान की शुरुआत चंडीगढ़ के खिलाफ करेगी.