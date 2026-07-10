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क्या रोहित, क्या विराट… श्रेयस अय्यर ने कप्तानी संभालते ही भारत को दिया इतिहास का सबसे ‘खतरनाक’ जख्म!

Shreyas Iyer Unwanted Record: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को लगा ऐसा 'दाग', जिसने धोनी-विराट को भी पीछे छोड़ दिया. ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड सुन सन्न रह जाएंगे आप!

By: Shivani Singh | Published: July 10, 2026 4:42:57 PM IST

Shreyas Iyer Unwanted Record: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को लगा ऐसा 'दाग', जिसने धोनी-विराट और रोहित को भी पीछे छोड़ दिया. ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड सुन सन्न रह जाएंगे आप!
Shreyas Iyer Unwanted Record: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को लगा ऐसा 'दाग', जिसने धोनी-विराट और रोहित को भी पीछे छोड़ दिया. ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड सुन सन्न रह जाएंगे आप!


भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले कुछ टी-20 मुकाबले बेहद निराशाजनक रहे हैं. टीम इंडिया लगातार पांच टी-20 मैच हार चुकी है. इस शर्मनाक सफर की शुरुआत आयरलैंड दौरे से हुई, जहाँ भारत को दोनों टी-20 मैचों में शिकस्त झेलनी पड़ी. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन बाकी बचे तीनों मैचों में भी भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा. लगातार मिली इन पांचों हार के दौरान टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में थी.

कप्तान बनते ही लगा बड़ा ‘दाग’

श्रेयस अय्यर को जब टीम इंडिया की कमान सौंपी गई थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनके कप्तानी करियर की शुरुआत इतने बड़े ‘दाग’ के साथ होगी. सूर्यकुमार यादव की जगह जब अय्यर को इस नई-नवेली टीम का कप्तान बनाया गया, तो फैंस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी. लेकिन अय्यर की कप्तानी में टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी. इसी के साथ अय्यर लगातार 5 टी-20 इंटरनेशनल मैच हारने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं. इससे पहले इतिहास में कभी भी किसी भारतीय कप्तान के नाम लगातार पांच हार का ऐसा रिकॉर्ड दर्ज नहीं था.

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टी-20 में भारत के 15वें कप्तान हैं अय्यर

श्रेयस अय्यर भारतीय टी-20 टीम के 15वें कप्तान हैं. उनसे पहले लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने का अनचाहा रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, जिनकी कप्तानी में भारत लगातार 4 टी-20 मैच हारा था. ‘माही’ की कप्तानी में ऐसा दो बार (साल 2009 और फिर 2014-15 के दौरान) हुआ था. लेकिन अब अय्यर ने धोनी को भी पीछे छोड़ते हुए लगातार 5 हार का यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

विराट कोहली को पछाड़कर पहुंचे टॉप पर

इतना ही नहीं, श्रेयस अय्यर ने सबसे कम मैचों में 5 हार का सामना करने के मामले में पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है. विराट कोहली को कप्तान के तौर पर अपनी पहली 5 हार देखने के लिए 12 मैच खेलने पड़े थे. वहीं धोनी ने 15 मैचों में और सूर्यकुमार यादव ने 31 मैचों में 5 हार का आंकड़ा छुआ था. लेकिन श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अपने शुरुआती 6 मैचों में से ही 5 मैच गंवा दिए और इस लिस्ट में नंबर-1 पर पहुंच गए.

कप्तान के तौर पर सबसे तेजी से 5 टी-20 मैच हारने वाले भारतीय

  • श्रेयस अय्यर: 6 मैच
  • विराट कोहली: 12 मैच
  • महेंद्र सिंह धोनी: 15 मैच
  • हार्दिक पांड्या: 16 मैच
  • रोहित शर्मा: 31 मैच
  • सूर्यकुमार यादव: 31 मैच

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