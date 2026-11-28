Shreyas Iyer Mumbai Team: भारतीय टीम के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) एक बार फिर मैदान पर उतरने जा रहे है. न्यूजीलैंड दौरे के बाद श्रेयस अय्यर घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे. वह टूर्नामेंट के सुपर लीग स्टेज के लिए मुंबई की टीम से जुड़ चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि श्रेयस अय्यर इस टूर्नामेंट में पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलते नजर आएंगे. सूर्यकुमार यादव इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. सूर्या को बाहर करके ही श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम की कमान सौंपी गई है. अब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर पूर्व कप्तान की अगुवाई में खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में फैंस इस मुकाबले के लिए काफी एक्साइटेड हैं. जानें कब-कहां खेला जाएगा ये मैच…

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुवाई वाली मुंबई की टीम 30 नवंबर को सुपर लीग राउंड में अपना पहला मुकाबला खेलेगी. यह मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ होगा, जो नागपुर के कलामना VCA ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर खेलते नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो पिछले कुछ दिनों से नागपुर में प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं. श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड दौरे के बाद फिर से मैदान पर अपना दम दिखाने के लिए उतरेंगे.

मुंबई की बल्लेबाजी होगी मजबूत

श्रेयस अय्यर के आने से मुंबई की बल्लेबाजी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है. मुंबई में पहले से ही पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मौजूद हैं, जो टीम की कमान संभाल रहे हैं. सूर्या के अलावा मुंबई की टीम में शिवम दुबे, सरफराज खान, मुशीर खान और अंगकृष रघुवंशी जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसे में श्रेयस अय्यर के आने से मुंबई की बल्लेबाजी मजबूत हो जाएगी.

मुंबई का SMAT में शेड्यूल

मुंबई को SMAT के सुपर लीग राउंड में ग्रुप-बी में रखा गया है. यहां पर मुंबई का मुकाबला आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के खिलाफ होगा. मुंबई अपना पहला मैच 30 नवंबर को आंध्र के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 2 दिसंबर को पंजाब और 4 दिसंबर को राजस्थान से भिड़ंत होगी. सुपर लीग के दोनों ग्रुप की टॉप टीमें 6 दिसंबर को फाइनल में आमने-सामने होंगी.