गंभीर नहीं, VVS लक्ष्मण के मुरीद हुए श्रेयस अय्यर, जिम्बाब्वे सीरीज के बाद पढ़े कसीदे, कोच को लगेगी मिर्ची!

Shreyas Iyer On VVS Laxman: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है. इस सीरीज में भारतीय टीम कई नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी थी. इसके बावजूद 3-0 से जीत दर्ज की. वहीं, इससे पहले भारत की मजबूत टीम आयरलैंड और इंग्लैंड में बुरी तरह से सीरीज गंवाई थी. ऐसे में जब आखिरकार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने पहली सीरीज जीती है, तो कप्तान बहुत खुश हुए.

कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने इस सीरीज जीत के लिए अंतरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण को जमकर तारीफ की. उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को टीम के सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करने हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू कहा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?

दरअसल, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल है. BCCI ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) की तारीफ कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर कहते हैं, ‘इस सीरीज में कुछ कैच छोड़ने के अलावा हमारा प्रदर्शन बेदाग रहा. सपोर्ट स्टाफ सहित टीम के हर सदस्य ने अपना योगदान दिया. हमें प्रेरित करने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीवीएस सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.’

अय्यर ने आगे कहा, ‘हर दिन जब हम मैदान पर कदम रखते थे, तो मुझे लगता था कि आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सटीक था और हम उससे जुड़ाव महसूस कर सकते थे. इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार.’ बता दें कि वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि गौतम गंभीर को आराम दिया गया था.

The vision was set. The execution was flawless 👏 🎥 Experience the dressing room vibes as Head Coach VVS Laxman & Captain Shreyas Iyer reflect on a phenomenal series win 🏆 Watch 🔽 | #TeamIndia | #ZIMvIND | @VVSLaxman281 | @ShreyasIyer15 https://t.co/YZSPZFke0O — BCCI (@BCCI) July 27, 2026

क्या बोले VVS लक्ष्मण?

BCCI द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में वीवीएस लक्ष्मण ने भी श्रेयस अय्यर की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘मैं विशेष रूप से श्रेयस को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उनकी कप्तानी की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की, पहले दिन से ही जब वह पहले मैच से एक दिन पहले हमसे जुड़े थे, वह बहुत आश्वस्त थे.’

वीवीएस लक्ष्मण ने आगे कहा, ‘इस टीम में कई नए खिलाड़ी शामिल थे. हम जानते हैं कि इंग्लैंड में खेलने वाले खिलाड़ियों में से केवल 4 या 5 ही इस दौरे पर हमारे साथ शामिल थे, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरे हुए थे. जिस तरह से कप्तान ने आप सभी को प्रेरित किया उसे देखते हुए इस जीत का बहुत सारा श्रेय कप्तान को जाता है.’

भारत ने जीती सीरीज

भारत ने जिम्बाब्वे को 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से हराया. पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद दूसरे मैच में 90 रनों से जीत दर्ज की. फिर तीसरे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया.