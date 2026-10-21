Home > खेल > भुवी की एंट्री से बढ़ी टीम इंडिया की ताकत, कप्तान अय्यर का भी हौसला बुलंद, बोले- उन्हे टी20 में राज करना आता है

भुवी की एंट्री से बढ़ी टीम इंडिया की ताकत, कप्तान अय्यर का भी हौसला बुलंद, बोले- उन्हे टी20 में राज करना आता है

Shreyas Iyer On Bhuvi: भुवनेश्वर कुमार ने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की है. वह पिछले 4 सालों से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में एक बार फिर ब्लू जर्सी में दिखाई देंगे. उनकी वापसी पर कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान सामने आया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 21, 2026 4:46:01 PM IST

भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?
भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?


Shreyas Iyer On Bhuvi: टीम इंडिया में 36 साल के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से कप्तान श्रेयस अय्यर का हौसला बढ़ गया है. भुवी की वापसी से कप्तान श्रेयस अय्यर काफी उत्साहित हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से शुरू होने से पहले उन्होंने भुवी को लेकर बड़ा बयान दिया है. अय्यर ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छे से जानते हैं कि इस फॉर्मेट में अपना दबदबा कैसे बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार ने IPL में पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करके अपनी उपयोगिता साबित है.

भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी बार भारत के लिए साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था. अब वो करीब 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में उन्हें प्लेइंग-11 शामिल किया गया था, लेकिन बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

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भुवी को लेकर क्या बोले श्रेयस अय्यर?

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भुवनेश्वर कुमार की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि टीम में अनुभवी गेंदबाज की जरूरत थी. आईपीएल के बाद भारतीय टीम में कई नए गेंदबाज आए हैं और ऐसे में भुवनेश्वर का अनुभव काफी अहम साबित हो सकता है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, ‘भुवी निश्चित रूप से टीम में काफी अनुभव लेकर आते हैं. IPL के बाद हमें इसकी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारे पास कई नए गेंदबाज थे. लेकिन टी20 में अगर आप उनके करियर को देखें, तो उन्होंने पिछले 2 साल में IPL जीता है. इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस फॉर्मेट में कैसे दबदबा बनाना है.’

भारतीय टीम के लिए क्यों अहम हैं भुवी?

हाल ही में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली. इस सीरीज में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. इस सीरीज में भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकने में नाकाम रहे. भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ही इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे, जिनकी इकॉनमी 9.12 की रही. उनके अलावा बाकी सभी गेंदबाजों ने 10 से ज्यादा की इकॉनमी से रन लुटाए. अर्शदीप सिंह की इकॉनमी 10.94, मयंक यादव की 10.80, कुलदीप यादव की 10.75 , नमन धीर 11.40 और अक्षर पटेल 12.22 रही. यही वजह है कि भारतीय टीम को भुवनेश्वर कुमार की सख्त जरूरत थी, जो अपने साथ अनुभव और स्किल लेकर आते हैं.

भुवी का टी20 इंटरनेशनल करियर

36 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं. उन्होंने 88 मैचों की 86 पारियों में 6.96 की इकॉनमी से 90 विकेट हासिल किए हैं.

Tags: bhuvneshwar kumarind vs nzShreyas Iyer
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