IND vs ENG: ‘मैं अपने बैटिंग से खुश हूं, हमारी नजर अब…’ हार के बाद बोले श्रेयस अय्यर

इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में नौ विकेट की करारी हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. अय्यर ने नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनका मानना था कि भारत का 158/7 का स्कोर जीत के लिए पर्याप्त नहीं था. उन्होंने कहा, “158 रन आदर्श स्कोर नहीं था और जिस तरह इंग्लैंड ने लक्ष्य हासिल किया, उससे यह साफ दिखा.”

अय्यर ने माना कि गेंदबाज अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर सके. अर्शदीप सिंह ने शुरुआती सफलता दिलाई, लेकिन इसके बाद हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया. अय्यर ने कहा, “मैंने गेंदबाजों से मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर लगातार गेंदबाजी करने को कहा था क्योंकि वहां से रन बनाना आसान नहीं था. लेकिन हम अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए. जब भी हमने गति में बदलाव या कुछ अलग करने की कोशिश की, उन्होंने हमारी ढीली गेंदों का पूरा फायदा उठाया.”

मैं अपनी बैटिंग से खुश हूं

अपनी नाबाद 80 रन की पारी से संतुष्ट होने के बावजूद अय्यर ने कहा कि व्यक्तिगत प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं है अगर टीम जीत हासिल नहीं कर पाती. उन्होंने कहा, “मैं अपनी बल्लेबाजी से खुश हूं, लेकिन अगर वह टीम की जीत में योगदान नहीं दे सके तो उसकी खुशी अधूरी रह जाती है. मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मेरा प्रदर्शन टीम की जीत में मदद करे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका. अब हमारी नजर अगले मुकाबले पर है.”

पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे

भारतीय कप्तान ने युवा खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहा कि टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में गलतियां होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, “हमारी टीम के कई युवा खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में खेल रहे हैं. ये अनुभव उन्हें भविष्य में बेहतर तरीके से ढलने और विदेशी परिस्थितियों में सफल होने के लिए जरूरी सीख देंगे.”