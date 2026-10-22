Shreyas Iyer Statement: संजू-अभिषेक ने लूटी महफिल, श्रेयस अय्यर भी हुए मुरीद! नमन धीर को लेकर क्या बोले कप्तान?

Shreyas Iyer Statement: भारतीय टीम ने क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 2 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. यह भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल में सबसे सफल रन चेज है. इस जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी गदगद दिखाई दिए. उन्होंने भारतीय टीम की ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खूब तारीफ की. इसके अलावा नमन धीर को भी जमकर तारीफ की. जानें श्रेयस अय्यर ने क्या कहा…

जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?

भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने ब्रॉडकास्टर से बात की. उन्होंने कहा कि जब उनकी टीम ने बॉलिंग शुरू की, तो उन्हें लगा कि विकेट स्लो खेल रही है. उन्होंने कहा, ‘बॉल थोड़ी रुक रही थी, और हमने उस हार्ड लेंथ की तुलना में थोड़ी आगे बॉलिंग की जिस पर हमें हिट करना चाहिए था.’ श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की भी तारीफ की, जिन्होंने भारत के सामने 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से संजू और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत की, वो इस टारगेट को हासिल करने के लिए जरूरी था. बता दें कि भारतीय टीम ने पावरप्ले में ही सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना दिए थे.

अय्यर ने की संजू-अभिषेक की तारीफ

श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि क्या वो संजू और अभिषेक को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं? इस पर कप्तान अय्यर ने कहा, ‘वे काफी एक्सपीरियंस्ड हैं. आपको उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपना काम कैसे करना है. उन्हें ठीक-ठीक पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं, और एक बार जब वे शुरू हो जाते हैं, तो यह बस उस मोमेंटम के बारे में होता है जिसे वे आगे ले जाते हैं, और आज बस इसका एक उदाहरण था.’ श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, ‘ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन एक बार जब वे क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं कि वे हमारे लिए एक गेम सेट करते हैं, और हम बाकी लोग, हम बस आते हैं और जहाज को संभालते हैं और देखते हैं कि हम गेम खत्म कर दें.’

नमन धीर को क्या बोले अय्यर?

वहीं, नमन धीर को लेकर श्रेयस अय्यर ने कहा कि वो टीम को बहुत सारे ऑप्शन देते हैं. उन्होंने कहा, ‘वह हमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, खासकर लेफ्टी बैट्समैन के लिए, या राइट-हैंडर बैटिंग के लिए भी, खासकर इस ग्राउंड पर, आकर वे 2-3 जरूरी ओवर बॉलिंग करना असल में मोमेंटम बदल सकता है. मुझे पर्सनली लगता है कि आज उन्होंने जो शांत और सुलझे हुए नेचर का परिचय दिया, उन्हें बैटिंग करते देखना वाकई शानदार था.’

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मैच में क्या-क्या हुआ?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 2 गेंद बाकी रहते ही 230 रन बनाकर मैच जीत लिया. भारत की ओर से संजू सैमसन ने 33 गेंद पर 67 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि 12 गेंदों पर 29 रन बनाए. वहीं, नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंद पर 42 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने आसानी से जीत दर्ज की.