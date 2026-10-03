IND vs PAK: जीत के बाद श्रेयस अय्यर का बयान, बोले- हमनें प्रैक्टिस भी नहीं की, फिर भी पाकिस्तान को…

भारत ने एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना सकी. जीत के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई और मुश्किल हालात में खिलाड़ियों की मेहनत की जमकर तारीफ की.

श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस जीत के बाद वह बेहद खुश और उत्साहित हैं. उन्होंने बताया कि जापान पहुंचने के बाद लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण भारतीय टीम करीब एक सप्ताह तक ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाई. इसके बावजूद खिलाड़ियों ने किसी तरह की शिकायत नहीं की और अपनी तैयारी जारी रखी. कप्तान के मुताबिक, खिलाड़ियों का बिना बहाना बनाए ट्रेनिंग करते रहना एक चैंपियन टीम की पहचान है. फाइनल में भी टीम ने इसी जज्बे के साथ प्रदर्शन किया.

अय्यूब के विकेट ने बदला मैच का रुख

पाकिस्तान की पारी के दौरान एक समय टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी. अय्यर ने बताया कि उस समय वह जल्द से जल्द पांचवां गेंदबाजी ओवर पूरा करना चाहते थे, ताकि जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्रमुख गेंदबाजों को दोबारा अटैक पर लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि जब रन रेट 13-14 रन प्रति ओवर के आसपास पहुंचता है, तो बल्लेबाज ज्यादा जोखिम लेते हैं. ऐसे में एक विकेट मैच का रुख बदल सकता है. पाकिस्तान के अय्यूब के आउट होने के बाद ऐसा ही हुआ और मुकाबले का पलड़ा भारत की ओर झुक गया.