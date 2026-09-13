Home > खेल > IND vs AFG: जीत के बाद गदगद हुए श्रेयस अय्यर, इन प्लेयर्स को दिया क्रेडिट, बोले- हर किसी ने…

IND vs AFG: जीत के बाद गदगद हुए श्रेयस अय्यर, इन प्लेयर्स को दिया क्रेडिट, बोले- हर किसी ने…

भारत ने अफगानिस्तान को पहले टी20 मैच में सात विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के योगदान को खास बताया.

By: Satyam Sengar | Published: September 13, 2026 11:22:08 PM IST

जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?
जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?


Shreyas Iyer Statement After IND vs AFG 1st T20I: भारत ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में सात विकेट से मिली शानदार जीत के बाद टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की. 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने सिर्फ 13.4 ओवर में 157 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. अय्यर ने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर काम किया और हर किसी ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई.

श्रेयस अय्यर ने खासतौर पर जसप्रीत बुमराह की तारीफ की, जिन्होंने शुरुआती ओवरों में अफगानिस्तान पर दबाव बनाया. बुमराह ने सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को खाता खोले बिना आउट कर दिया. कप्तान ने अर्शदीप सिंह के योगदान को भी अहम बताया. इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में दबाव बनाए रखा, जिससे अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 156/8 रन ही बना सकी.

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शिवम दुबे को गेंदबाजी नहीं देने पर बोले अय्यर
मैच में शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं कराए जाने पर भी श्रेयस अय्यर ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि दुबे को आखिरी समय में गेंदबाजी के लिए भेजना सही नहीं होता, क्योंकि उन्हें पिच को समझने का पर्याप्त मौका नहीं मिला था. कप्तान के मुताबिक, किसी खिलाड़ी को अचानक ऐसी स्थिति में डालना सही नहीं होता. हालांकि, अय्यर ने भरोसा जताया कि दुबे अपनी कमियों पर काम करेंगे और आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की भी हुई तारीफ
भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें सात चौके और सात छक्के शामिल थे. श्रेयस अय्यर ने कहा कि अभिषेक के शॉट्स शानदार और लगभग बेहतरीन थे. वहीं, ईशान किशन ने 33 गेंदों पर 42 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया. अय्यर ने कहा कि किशन शानदार फॉर्म में हैं, वह काफी शांत और रिलैक्स रहते हैं और अपने खेल को अच्छी तरह समझते हैं. इस जीत के साथ भारत ने टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

Tags: india vs afghanistanShreyas Iyer
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