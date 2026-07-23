IND vs ZIM: 7 हार झेलने के बाद चमकी टीम इंडिया, श्रेयस अय्यर ने खोला जीत का सीक्रेट, बताया कौन रहे हीरो?

Shreyas Iyer Statement After Win: भारत ने पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में शानदार शुरुआत की. जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए. जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 126 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के रूप में लगातार सात हार के बाद पहली जीत हासिल की. आइए जानते हैं मैच के बाद उन्होंने क्या कहा?

मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने पूरी टीम के प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी योजना पर पूरी तरह अमल किया और परिस्थितियों को अच्छी तरह समझा. कप्तान ने बताया कि पिच पर ज्यादा उछाल मिलने की उम्मीद थी और गेंदबाजों ने उसी के अनुसार शानदार गेंदबाजी की. भारत ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा.

वैभव सूर्यवंशी की निडर बल्लेबाजी

श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, “शानदार. खिलाड़ियों ने अपनी योजना को बेहतरीन तरीके से लागू किया. अपनी पहली जीत हासिल करके मैं बेहद खुश हूं. मुझे उम्मीद थी कि पिच पर अच्छी उछाल मिलेगी और ऐसा ही हुआ. मयंक ने शानदार शुरुआत दिलाई और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. वैभव ने बल्ले से बेहतरीन शुरुआत की. उन्होंने पिच को अच्छी तरह समझा और साझेदारी बनानी शुरू की. वह पूरी तरह निडर खिलाड़ी हैं. जिस आत्मविश्वास के साथ वह मैदान पर उतरते हैं, वह वाकई शानदार है.”

मयंक यादव की गेंदबाजी

कप्तान ने तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि नई गेंद से मयंक ने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना सके. जब मेजबान टीम साझेदारी बनाने लगी तो उन्होंने समय-समय पर गेंदबाजों में बदलाव कर दबाव बनाए रखा. इस जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब उसकी नजर अगले मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होगी.