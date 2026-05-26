तरस आ रही है…ऑनलाइन ट्रोलिंग पर फूटा श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा का गुस्सा, वीडियो बनाकर जमकर निकाली भड़ास

Shrestha Iyer on Trollers: श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) से पंजाब किंग्स के बाहर होने के बाद ऑनलाइन ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करने के बाद जवाब दिया है. यह हंगामा तब शुरू हुआ जब पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ा एक पुराना “मज़ाकिया” रील फिर से वायरल हो गया, जब PBKS प्लेऑफ़ में पहुंचने से सिर्फ़ एक पॉइंट से चूक गई.

श्रेष्ठा ने कहा कि वह वीडियो, जिसमें उन्हें बारिश के कारण पंजाब और कोलकाता के बीच मैच रद्द होने के बाद जश्न मनाते हुए दिखाया गया था, जिससे इस सीज़न की शुरुआत में उन्हें एक पॉइंट मिला था, उसका मकसद सिर्फ़ हल्के-फुल्के मज़ाक के तौर पर था, न कि किसी पर हमला करना.

श्रेयस अय्यर की बहन ने क्या कहा?

श्रेष्ठा अय्यर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में समझाया कि जो वीडियो मैंने पहले बनाया था, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जबकि उस रील का मकसद सिर्फ़ एक मज़ेदार मज़ाक था. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही थी, उस मज़ाक के पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था. मैं किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला रही थी. मैं हर क्रिकेटर का सम्मान करती हूं क्योंकि मेरा भाई भी एक क्रिकेटर है.







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श्रेष्ठा अय्यर को मिल रही गालियां

श्रेष्ठा ने यह भी बताया कि ट्रोलिंग सिर्फ़ ऑनलाइन कमेंट्स से कहीं ज़्यादा गंभीर हो गई थी. उनके अनुसार, लोगों ने उनके काम करने की जगह पर फ़ोन करना शुरू कर दिया और उनसे निजी और पेशेवर तौर पर जुड़े लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि मुझे आप लोगों पर तरस आता है. आप लोग मेरे काम करने की जगह पर फ़ोन कर रहे हैं, मुझे, मेरे सहकर्मियों, मेरे छात्रों और मेरे परिवार को गालियां दे रहे हैं. उन्हें परेशान कर रहे हैं और कभी भी फ़ोन कर रहे हैं.

Crying moments of Shresta Iyer & PBKS😭pic.twitter.com/ZYIbrmCnpO — Cricket Central (@CricketCentrl) May 24, 2026







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