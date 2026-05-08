सूर्यकुमार यादव से ही नहीं… शुभमन गिल से भी छिन जाएगी कप्तानी, इस प्लेयर को कमान देने के विचार में BCCI

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट में कप्तानी को लेकर उथल-पुथल मचा हुआ है. रोहित शर्मा के टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम में कप्तानी को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिले. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई, जबकि शुभमन गिल (Shubman Gill) को वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया. हालांकि, अब खबरें सामने आ रही हैं कि टीम इंडिया में जल्द ही एक और बड़ा बदलाव हो सकता है.

शुक्रवार की सुबह यह खबर आई कि सूर्यकुमार यादव को बीसीसीआई हटाने वाला है और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तानी देने पर विचार कर रहा है. लेकिन अब शुभमन गिल को भी वनडे कप्तान से हटाने की तैयारी चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान रखने पर विचार कर रहा है. ऐसे में श्रेयस अय्यर दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट की कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं.

श्रेयस अय्यर ले सकते हैं गिल की जगह

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि श्रेयस अय्यर वनडे टीम की कप्तानी में गिल की जगह ले सकते हैं, जबकि टी20 टीम की कमान भी सूर्यकुमार यादव से छीनी जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो अय्यर 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं. यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या क्या होता है.

कप्तानी में बेहतरीन हैं श्रेयस अय्यर

अय्यर ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन और कैप्टेंसी से सभी को प्रभावित किया है. हर तरफ उन्हें कप्तान बनाने की बात चल रही है. भले ही श्रेयस अय्यर ने अभी तक टीम इंडिया की कमान वनडे और टी20 क्रिकेट में नहीं संभाली है लेकिन घरेलू क्रिकेट में अब तक उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया. रणजी ट्रॉफी में मुंबई और आईपीएल में उन्होंने कमाल की कप्तानी की है. पिछले साल पंजाब किंग्स को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया था लेकिन टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा था.