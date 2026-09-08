‘अपनी शक्ल मत दिखाना…’ जब श्रेयस अय्यर का पारा हुआ हाई, जूनियर खिलाड़ी पर बरस उठे

क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के सामने 204 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था. जवाब में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों पर नाबाद 87 रन बनाए और टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई. हालांकि, 17वें ओवर में शशांक सिंह सिर्फ दो रन बनाकर रन आउट हो गए. वह रन लेते समय पूरी तेजी नहीं दिखा सके. बाद में शशांक ने माना कि वह काफी कैजुअल थे और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ. उनकी इसी गलती पर श्रेयस अय्यर भड़क गए थे.
“Apni shakal mat dikhana mujhe, mdrch**.” ~ Shreyas Iyer to Shashank Singh 😭💀
Reporter: “What did Shreyas actually say to you that day after the match, and why?”
Shashank Singh: “I can’t repeat exactly what he said here, but he meant to say, ‘Apni shakal mat dikhana mujhe,’… pic.twitter.com/DfgFFv1dwV
— Kshitij (@Kshitij45__) September 7, 2026
गुस्से के बाद डिनर पर ले गए कप्तान
हालांकि, श्रेयस अय्यर का गुस्सा ज्यादा समय तक नहीं रहा. मैच के बाद उन्होंने शशांक सिंह को डिनर पर भी ले गए. शशांक ने श्रेयस की कप्तानी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें मौजूदा समय के बेहतरीन कप्तानों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि श्रेयस सभी खिलाड़ियों को बराबर सम्मान देते हैं, युवाओं को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और मैच के दौरान टीम के साथियों की सलाह भी सुनते हैं.