‘अपनी शक्ल मत दिखाना…’ जब श्रेयस अय्यर का पारा हुआ हाई, जूनियर खिलाड़ी पर बरस उठे

“Apni shakal mat dikhana mujhe, mdrch**.” ~ Shreyas Iyer to Shashank Singh 😭💀 Reporter: “What did Shreyas actually say to you that day after the match, and why?” Shashank Singh: “I can’t repeat exactly what he said here, but he meant to say, ‘Apni shakal mat dikhana mujhe,’… pic.twitter.com/DfgFFv1dwV — Kshitij (@Kshitij45__) September 7, 2026

श्रेयस ने जब लगाई डांट