Shreyas Iyer Statement: ‘मैं किसी की परछाई नहीं…’, T20I कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान; क्या गौतम गंभीर पर साधा निशाना?

Shreyas Iyer Big Statement: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नए T20I कप्तान बन चुके हैं. साल 2028 के टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए BCCI ने श्रेयस अय्यर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. सूर्यकुमार यादव T20I कप्तान के पद से हटा दिया है. अय्यर अपनी कप्तानी की शुरूआत आयरलैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला से करने जा रहे हैं. इसके बाद भी इंग्लैंड के साथ मुकाबले में भी भारतीय टीम की कप्तानी संभालेंगे. इस बीच नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है. जिससे ऐसा लग रहा है कि वह गौतम गंभीर पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं.

क्या अय्यर के निशाने पर गौतम गंभीर?

दरअसल, श्रेयस अय्यर हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे. यहां उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि “मैं अपनी पर्सनैलिटी बदलना नहीं चाहता, मैं वैसा ही इंसान बने रहना चाहता हूं जैसा पहले था; मैं कोई और नहीं बनना चाहता और न ही किसी की परछाई में रहना चाहता हूँ.”‘

श्रेयस अय्यर की सफल कप्तानी

बता दें कि, IPL 2024 के सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में KKR ने जीत हासिल की थी. हालांकि, उन्हें सफलता का श्रय नहीं दिया गया. इसका कारण टीम के मेंटर गौतम गंभीर को माना गया. हालांकि, मैनेजमेंट और फैंस ने उनके योगदान की खूब सराहना की. रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रेयस अय्यर इस बात से जरा भी खुश नहीं थे. अय्यर ने T20I कप्तान बनने के बाद साफ कर दिया है कि वह कप्तानी अपने हिसाब से करने वाले हैं.

Shreyas Iyer about his Captaincy : “I don’t want to change my personality, I want to be the same person as I was before and I don’t want to be someone else or be under someone’s shadow” Shots fired. Ultimatum given to GG that he’s not a puppet captain. 😭😭😭 pic.twitter.com/4KFbKl9Y40 — Dhillon (@sehajdhillon_) June 7, 2026

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आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी.